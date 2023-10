TÉMOIGNAGE. "C’est dur de rester assise devant sa TV", une réserviste israélienne raconte pourquoi elle quitte Marseille pour affronter le Hamas

Pour Elsa, réserviste franco-israélienne à Marseille, partir combattre au côté de l'armé israélienne qu'elle a déjà servie, était une évidence, à la suite des attaques du Hamas.

Depuis le 7 octobre, date de l'attaque cordonnée du Hamas contre Israël, Elsa, franco-israélienne à Marseille, ne peut plus détacher son regard de sa télévision et de son téléphone portable.

"Nos amis, nos familles qui sont sur le terrain et malheureusement on apprend des mauvaises nouvelles à chaque minute", témoigne-t-elle, au bord des larmes.

Agée de 32 ans, elle a servi l'armée israélienne durant trois ans et elle est désormais réserviste. Alors qu'elle vient d'avoir un enfant, pour elle, la question de partir combattre en Israël, est une évidence.

"C'est très dur, en tant qu'Israélienne d'être assise devant la télévision, ce n'est juste pas possible. Parce que quand on rentre à l'armée, on s'engage à ne pas avoir peur de mourir pour le pays."