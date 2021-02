Covid-19 : après les concerts-tests voici les restos-tests à Marseille

L'évolution de la situation sanitaire en France, mais plus encore dans les Bouches-du-Rhône n'incite pas à la confiance sur une prochaine date de réouverture des restaurants.

Dans cette perspective, les présidents de la région PACA, de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département de Bouches-du-Rhône avec l'Union des métiers de l'Industrie hôtelière et l'IHU méditerranée infection ont travaillé sur un protocole sanitaire test pour l'ouverture des restaurants à Marseille.

" Quatre établissements ont été retenus, il y aura un restaurant d'hôtel, une brasserie, un restaurant gastronomique, et une pizzeria pour avoir un éventail complet des différents types de lieux de restauration", explique Bernard Marty, président de l'UMIH 13.

« Cette pandémie a tant de répercussions sur nos vies de tous les jours que j’ai souhaité qu’on se mobilise pour que les habitants et les acteurs économiques et culturels retrouvent un nouveau souffle", déclare Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône.

Covid Free

"Covid Free", c'est le nom du dispositif imaginé entre le professeur Didier Raoult, Renaud Muselier et Martine Vassal pour tenter de rouvrir les restaurants. Il s'agit d'un protocole sanitaire spécifique. Il serait testé sur quatre restaurants de la ville pendant une semaine.

"Avant de l’étendre, en cas de succès dans les musées et les théâtres. Nous voulons retrouver une vie sociale en apportant des solutions exemplaires sur le plan sanitaire" , explique la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Ce mercredi 24 février, ils ont envoyé au ministre de la Santé Olivier Véran, le protocole finalisé par l’IHU Méditerranée infection accompagné d’une demande de programmation du test de réouverture dans plusieurs restaurants de Marseille.

La phase de test

Cette expérimentation sera menée dans quatre restaurants pendant une semaine, mais pour le moment le ministre de la Santé n'a toujours pas donné son feu vert .

"L’IHU Méditerranée Infections s’appuie sur une machine bénéficiant de la dernière technologie RT-LAMP permettant aux restaurateurs de faire un test salivaire de leur personnel et de leurs clients en 10 minutes, avec une fiabilité de 96 %", explique la présidente de la métropole.

"Une innovation qui permet de ne faire rentrer dans les établissements que les personnes négatives. Les éventuels cas positifs étant alors pris en charge par l’IHU pour un protocole de soins", précise Martine Vassal.

Les eaux usées seront aussi testées dans le dispositif.

Le but est de prouver qu'avec un protocole strict, les restaurants et les autres lieux recevant du public peuvent respecter les mesures sanitaires.

"Nous avons toutes les raisons de penser que ce nouveau protocole sanitaire propose un cadre infiniment plus sûr au plan sanitaire que les regroupements spontanés de personnes qui s’observent de plus en plus fréquemment sur la voie publique, notamment au moment des pauses méridiennes", expliquent Martine Vassal et Renaud Muselier.

"Nous demandons la réouverture des terrasses au moins, ce serait moins dangereux que tous ces gens qui s'entassent pour manger sur les trottoirs comme c'est le cas actuellement, en pleines vacances avec des touristes qui sont obligés de se partager les bancs publics qui ne sont pas désinfectés entre chaque personne", propose Bernard Marty, président de l'UMIH 13.