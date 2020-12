DECRYPTAGE. Covid 19 : quels sont les avantages et inconvénients des vaccins bientôt disponibles ?

1. Les vaccins ARN : Pfizer/BioNTech (Etats-Unis/Allemagne), Moderna/Niaid (États-Unis)



On donne la meilleure copie au système immunitaire pour qu’il la reconnaisse. Jean-Marc Sabatier



2. Les virus modifiés ou recombinants : Johnson et Johnson (États-Unis), AstraZeneca (Royaume-Uni), Spoutnik

"Les vaccins d’AstraZeneca, J&J et Spoutnik sont des vaccins OGM", explique Axel Kahn https://t.co/E8Hd4n3202 via @usinenouvelle — Axel Kahn (@axelkahn) November 27, 2020

3. Les virus inactivés : Sinopharm/Sinovac (Chine)

4. Les protéines recombinantes : Novavax (États-Unis), Sanofi GSK (France, Royaume-Uni)

Premier feu vert mondial pour un vaccin contre le Covid-19. Le Royaume-Uni a approuvé mercredi 2 décembre l'utilisation du vaccin de Pfizer/BioNTech et commencera une campagne de vaccination massive dès la semaine prochaine. Ce vaccin fait partie des 11 vaccins qui ont atteint la phase 3, la dernière étape d'expérimentation avant une possible mise sur le marché.Les vaccins ont pour but de stimuler le système immunitaire pour permettre la production d'anticorps, et protéger contre une maladie. Parmi les 11 vaccins contre le Covid-19 en phase 3, on distingue quatre grands types de vaccins, chaque grand type possédant ses spécificités, ses avantages et ses inconvénients. France 3 vous explique tout.Le vaccin Pfizer/BioNTech, choisi par le Royaume-Uni, est ce que l'on appelle un vaccin ARN. Le vaccin Moderna/Niaid utilise cette même technologie.L'ARN messager, pour acide ribonucléique messager, est en quelque sorte une copie d'une portion de l'ADN. Développé par les laboratoire, l'ARN est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse des protéines qui, à leur tour, vont pouvoir agir sur notre corps.Plus précisément, l'ARN messager va permettre de coder une spicule (de l'anglais spike), ou protéine S, l'antigène spécifique du SARS-CoV-2. Il s'agit d'une petite pointe qui se trouve à la surface du virus qui lui permet de pénétrer dans les cellules humaines.La spicule, protéine que l'on peut comparer à une copie du virus, a une forme bien particulière dans l'espace. "Sa forme est importante, explique Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS de Marseille et éditeur en chef de la revue Coronaviruses. Le système immunitaire va reconnaître l'enchaînement d'acides aminés dans l'espace, comme un collier de perles, et produire des anticorps".Dernier maillon de la chaîne, les anticorps vont empêcher une infection au virus du Covid-19, le vrai cette fois-ci.Les vaccins à ARN messager, développés par le laboratoire américain Pfizer et la société allemande BioNTech, utilisent une technique nouvelle, peut-être révolutionnaire. Ils peuvent, selon Jean-Marc Sabatier, présenter une meilleure efficacité. Avec cette méthode, on injecte un composé "clean". "On sait exactement ce qu’on va obtenir", explique le chercheur.En effet, au lieu d'introduire dans le corps d'une personne un virus, ou un bout du virus, cette nouvelle technique utilise un bout d'ADN. C'est donc la cellule humaine qui va directement fournir l'agent du vaccin, la spicule, au reste du corps. Notre corps fait tout le travail !"La spicule est la plus réaliste et la plus proche de la réalité, parce que c’est la cellule humaine qui la fabrique, décrit le chercheur. On donne la meilleure copie au système immunitaire pour qu’il la reconnaisse".Cette technique de vaccin est plus rapide à mettre au point, comme on peut le voir avec le vaccin Pfizer/BioNTech déjà prêt à être utilisé au Royaume-Uni.Autre avantage : son efficacité. Selon Pfizer/BioNTech, son efficacité est de 95%. Selon Moderna, le taux de réussite est de 94,5%.Enfin, ces vaccins auraient moins d'effets secondaires, notamment grâce au fait que seul un fragment d'ARN est injecté dans le corps. Mais les scientifiques manquent encore de recul pour en faire le constat définitif, comme pour tous les vaccins contre le Covid-19.Les vaccins à ARN messager est une technique très récente qui n'a jamais été commercialisée pour un usage sur la santé humaine. Des recherches sont encore en cours. "A priori le vaccin n'est pas dangereux, comme il s'agit d'ARN messager qui est injecté, mais c'est nouveau donc il faut voir sur le long terme". En outre, on ne sait pas encore si leur protection est durable, quelle sera la durée de l'immunité du vaccin.Jean-Marc Sabatier souligne que le protocole est très important : "Tout est une question de dose injectée, sinon on peut obtenir l'inverse de l'effet attendu".Les vaccins ARN doivent être conservés à -70°C pour Pfizer (si plus de 15 jours) et -20°C (pour une durée de 6 mois) pour Moderna. Cela implique donc une certaine logistique pour le transport et le stockage. Ces deux vaccins sont ainsi plus couteux : environ 40 dollars par traitement pour Pfizer, 37 dollars au maximum pour Moderna.Enfin, si la production semble plus facile, (création d'une ARN de synthèse), le fait d'en produire en quantité industrielle pourrait changer la donne.Deuxième type de vaccins : les virus modifiés aussi appelés virus recombinants. Les virus sont modifiés pour être atténués, nous explique Jean-Marc Sabatier. On les appelle alors "adénovirus". Ils servent en quelque sorte de "cheval de troie" pour coder la spicule du Covid-19.Le vaccin AstraZeneca peut être conservé dans un réfrigérateur standard. Le groupe pharmaceutique annonce 70% de réussite. Autre avantage, son prix : le britannique AstraZeneca a annoncé un prix de 2 euros 50 la dose."Les virus modifiés sont plus délicats car on utilise un virus pas vivant mais "trafiqué", on lui rajoute la portion d’un autre virus, commente Jean-Marc Sabatier. Les risques sont plus importants que pour l'ARN messager".Axel Kahn, généticien, spécialiste de l'éthique et président de la Ligue contre le cancer, a affirmé dans un entretien pour l' Usine Nouvelle paru le 27 novembre que ces virus recombinants était des vaccins "OGM".En outre, le vecteur viral "ne vas pas être neutre une fois injecté dans l'organisme et peut interférer avec le système immunitaire", explique Bruno Pitard, directeur de recherche CRCINA, Inserm et co-fondateur d'In-Cell-Art sur le site industriepharma.fr Ces vaccins semblent avoir les effets indésirables les plus importants. En septembre dernier, AstraZeneca a annoncé une pause dans ses essais cliniques après l'apparition d'une "maladie potentiellement inexpliquée", sans doute un effet secondaire indésirable grave. Le groupe pharmaceutique n'a pas donné plus de détails.Pour ce troisième type de vaccin, il s'agit d'inactiver le virus du Covid-19 soit par la chaleur, soit de façon chimique. Cela permet de détruire la capacité infectieuse du virus et de le rendre inactif. Le virus est ensuite injecté dans l'organisme pour stimuler le système immunitaire."L’avantage qu’il peut avoir par rapport aux autres peut aussi être un inconvénient, développe Jean-Marc Sabatier du CNRS de Marseille. C’est toute la particule virale rendue innoffensive qui est injectée, et pas que la spicule. Toutes les autres protéines, tout va être présenté au système immunitaire". Cette réponse forte du système immunitaire peut être un avantage.Autre avantage, ce vaccin permet de présenter la spicule aussi avec l’enveloppe virale, pas comme pour l'ARN messager."Il faut savoir d'où provient le virus inactivé pour être sûr que ce soit le même que le virus humain", complète Jean-Marc Sabatier. Autre inconvénient : le temps de la production : "de six moi à un an", détaille Bruno Pitard. Ces vaccins doivent également être transportés à basse température.Dans ce cas, on injecte directement la protéine recombinante traduite. Le principe est donc d’isoler une partie du code génétique du virus pour produire de façon synthétique la protéine S, la spicule."On est un stade après le vaccin ARN", décrit Jean-Marc Sabatier.Ce type de vaccin ne présente, à priori, pas de risques pour l'organisme, selon Jean-Marc Sabatier. Autre avantage, son prix. Ce jeudi 3 décembre, le vice-président de la branche vaccins du laboratoire Sanofi a annoncé que le vaccin Sanofi-GSK sera vendu "pour moins de dix euros", "bien moins cher qu'un paquet de cigarettes".Sanofi développe deux types de vaccin contre le Covid-19. Le projet le plus avancé est actuellement en phase 2 d'essais cliniques. La dernière phase d'essais sur l'homme devrait être lancée la semaine prochaine.La réponse immunitaire peut ne pas être suffisante, on ajoute alors un adjuvant pour augmenter l'efficacité. "Le risque est de se retrouver avec un produit final qui n'est pas exactement une copie conforme de la protéine virale", souligne Bruno Pitard. Le vaccin serait alors moins efficace.