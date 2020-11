DIRECT. Drame de la rue d'Aubagne : suivez les commémorations et les hommages deux ans après la catastrophe

Un petit-déjeuner sera partagé à 8h30, suivi à 9h05 de 9 minutes de silence en hommage à chacune des victimes conclu par un gospel. Les Marseillais qui passent dans la rue sont invités à écrire un message toute la journée. Une enquête qui progresse. Marseille Habitat, le bailleur social de la mairie, a été mis en examen pour homicide involontaire, mardi. La mise en examen de la société d'économie mixte de la ville de Marseille est la première dans ce dossier.

Le jour se lève sur Marseille. Le soleil éblouit les dizaines de visages remplis de larmes. Ce matin Marseille pleure les 9 victimes des effondrements de la Rue d'Aubagne du 5 novembre 2018. pic.twitter.com/hSw7IpE9ZK — Arbaoui Fares (@ArbaouiFares) November 5, 2020

Les cloches d'une église retentissent. Nous assistons à un silence de cathédrale lors de ces 9 minutes se silence en l'hommage aux 9 victimes des deux bâtiments effondrés de la Rue d'Aubagne. pic.twitter.com/wDS4LnyCIF — Arbaoui Fares (@ArbaouiFares) November 5, 2020

9:05, les 9 minutes de silence en mémoire aux 8 victimes et Zineb (victime collatérale), viennent de débuter. #marseille #5novembre pic.twitter.com/BabNk2QqHW — France3 Loïc (@France3L) November 5, 2020

Moments chargés d'émotio devanr les bâtiments de la Rue d'Aubagne qui se sont effondrés le 5 novembre 2018. Nous sommes à quelques instants des 8 minutes de silence pour les victimes. pic.twitter.com/w5klxZVZn4 — Arbaoui Fares (@ArbaouiFares) November 5, 2020

Commémoration rue d'Aubagne, un autel a été installé a la mémoire des victimes. A la vue de ces photos, certains sont bouleversés. pic.twitter.com/oRMqDDEEIq — France3 Loïc (@France3L) November 5, 2020

Bonjour, deux ans après le drame, je suis à la rue d'Aubagne pour suivre les commémorations qui doivent débuter dans quelques minutes. #Marseille" pic.twitter.com/qhn6ijnO0S — Arbaoui Fares (@ArbaouiFares) November 5, 2020

Bonjour, je m'appelle Loïc et je suis sur la place du 05 novembre, rue d'Aubagne, où s'organisent en ce jour les préparatifs pour la 2e commémoration des victimes des effondrement. — France3 Loïc (@France3L) November 5, 2020

Il y a deux ans, l’effondrement de deux immeubles en plein cœur de #Marseille, rue d’Aubagne, tuait 8 personnes. Des milliers de Marseillais seront ensuite évacués partout dans la ville, après ce drame terrible. Aujourd’hui, nous pensons aux victimes et à tous leurs proches. pic.twitter.com/G2HgGrOYHz — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) November 5, 2020

Deux ans après le drame de la rue d’Aubagne à #Marseille, l’émotion est grande et notre responsabilité énorme pour remettre debout notre ville.

Plus que jamais la bataille contre l’habitat indigne est au cœur de la transformation entamée par la Ville autour de @MicheleRubirola. pic.twitter.com/tdZoqX3Dz4 — Sébastien Barles (@sebbarles) November 5, 2020

L'émotion sera au rendez-vous. Les Marseillais vont commémorer les deux ans du drame de la rue d'Aubagne, jeudi 5 novembre. L'association Marseille en colère a donné rendez-vous à 8h30 sur les lieux de la catastrophe en mémoire des 8 personnes mortes lors de l'écroulement de deux immeubles.Un hommage qui intervient dans un contexte particulier en raison des restrictions liées à la crise sanitaire qui ont poussé la ville de Marseille a annulé la cérémonie prévue de son côté. Suivez en direct sur France 3 cet hommage.Le président de la région Paca et l'adjoint au maire de Marseille ont rendu hommage aux victimes sur Twitter.Alors que la Ville prévoyait d’annuler ses commémorations en raison de l’épidémie de Covid-19, deux élus se rendront finalement sur place pour s’associer à l’hommage citoyen. Benoît Payan, premier adjoint, et Sophie Camard, maire du secteur, se rendront sur les lieux pour se recueillir à 9 h 05 et représenter la Mairie.Les premiers hommages ne devraient pas tarder à commencer devant les immeubles effondrés de la rue d'Aubagne. Malgré le protocole sanitaire, plusieurs rendez vous sont au porgramme.