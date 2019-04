Hautes-Alpes : un militaire se suicide avec son arme de service à Gap

..."alors qu'il allait procéder à la réintégration de son armement suite à une mission effectuée dans le cadre de l'opération Sentinelle. Au moment de la réintégration, il s'est éloigné de son groupe pour s'isoler et s'est donné la mort"

Un militaire se suicide avec son arme dans les Hautes-Alpes. Le militaire appartenait au 4e régiment de Chasseurs basé à Gap.Dans un communiqué, son régiment a indiqué que ce brigadier-chef expérimenté, âgé de 29 ans, a mis fin à ses jours, au quartier général Guillaume à Gap avec son arme de poing ...Le corps du brigadier-chef a été découvert par un autre militaire qui a alerté son groupe. "Les chasseurs qui ont assisté à cet événement ont immédiatement été pris en charge par le SMUR et les médecins de l'antenne médicale afin de les accompagner", souligne le régiment.Le 4e régiment de Chasseurs est le régiment de cavalerie blindée de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne, stationnée à Varces dans l'Isère. Le régiment participe régulièrement à l'opération Sentinelle et est aussi sollicité pour des opérations extérieures dans le cadre de l'opération Barkhane, en Afrique subsaharienne, lancée en 2014.Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Gap et confiée à la gendarmerie dans le cadre d'une mort par arme à feu.