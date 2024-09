Mort du petit Emile au Vernet : "ça a choqué mes administrés", le maire porte plainte après la diffusion d'un photomontage

Quatorze mois après la disparition de l'enfant de deux ans et demi dans le hameau du Haut-Vernet, un photomontage grossier de François Balique le met en scène comme étant le grand-père d'Emile. Le maire excédé a porté plainte.

Ce n'est pas la première fois, qu'il est l'objet d'une telle attaque sur les réseaux sociaux depuis la disparition du petit Emile le 8 juillet 2023. Mais cette fois, le maire du Vernet a décidé de ne pas laisser filer. François Balique annonce ce lundi 23 septembre avoir déposé une plainte à la gendarmerie après avoir découvert ce week-end un photomontage. "Une photo de lui derrière des barreaux de prison, le faisant passer pour le grand-père maternel de l'enfant, avec en accroche : "Oui, c'est moi qui ai accidentellement tué Emile".

"C'est pour faire du buzz, c'est tout", réagit l'élu. Un autre habitant âgé de la commune a également été pris pour cible, il a appelé le maire dimanche et lui aussi a déposé une plainte. "C'est quelqu'un qui s'amuse, poursuit le maire, l'affaire Emile est suivie au niveau national, il y a des gens à l'autre bout de la France qui rigolent, mais ça a choqué mes administrés".

Un photomontage avec "El Chapo" menotté

La découverte des ossements du garçonnet a relancé les publications aguicheuses sur les réseaux, en profusion notamment sur Facebook, légendées d'un titre aguicheur et mensonger, du genre : "Emile : les promeneurs viennent d'avouer "nous avons vu un..."

Au cours du mois d'août 2023, des internautes avaient magouillé plusieurs photomontages. L'un combinait le visage du maire sur un prisonnier en tenue orange, menotté, un autre utilisait l'image d'El Chapo, figure du narcotrafic mexicain, menotté entre deux policiers américains lors de son extradition. Des montages des plus grossiers utilisés pour relayer de nouvelles rumeurs sur les aveux du grand-père d'Emile. "Comme ils n'avaient pas de photo du grand-père, ils ont mis ma photo, explique-t-il. J'avais laissé filer, à l'époque, je m'étais dit, les gens sont choqués par l'affaire, mais là, on est 14 mois après les faits, on ne s'amuse pas à froid, comme ça !", dit-il.

"Qu'on arrête ça, qu'on arrête de jouer avec ça!", François Balique aspire à la tranquillité dans son village. Pour lui, la sérénité ne reviendra au Vernet qu'une fois que l'affaire sera élucidée. "C'est évident, tout ça, c'est parce qu'ils jouent sur le fait que ça intéresse les gens, quand ils mettent "le grand-père a avoué", ils savent que les gens vont rancarder".

Les expertises des ossements bientôt dévoilées

L'enquête, elle, se poursuit. Les expertises des ossements d'Émile sont terminées, selon La Provence. "C'est annoncé pour fin septembre", précise l'élu. Pour lui, les auteurs des photomontages profitent de l'attente pour faire du buzz. "Ce n'est pas un hasard que ça sorte maintenant".

En portant plainte, François Balique veut couper court à ces dérapages. "En tant que maire, j'ai l'habitude, ça m'arrive souvent que quelqu'un critique la gestion municipale, ça fait partie de la vie démocratique, mais là, c'est une attaque personnelle comme en subissent souvent les maires.

Il y en a ras-le-bol de tous ces maires qui sont attaqués. François Balique, maire du Vernet France 3 Provence-Alpes

"Je ne peux pas l'accepter, j'espère qu'ils trouveront les auteurs et qu'ils seront poursuivis", conclut le maire.