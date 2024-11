Voitures de luxe, montres, jet-ski... Saisie record de plus d'1,7 million d'euros dans le Var

La brigade de recherches de Brignoles a réalisé une saisie de biens de luxe, le 12 novembre dernier. Douze voitures onéreuses, un jet-ski et des montres ont été immobilisés suite à des activités illégales d'une entreprise de location.

C'est un joli coup de filet réalisé par la brigade de recherches (BR) de Brignoles. Le 12 novembre dernier, ils ont saisi plusieurs véhicules de luxe pour une valeur estimée à plus d'1,7 million d'euros. Les noms des voitures sont prestigieux, des Lamborghini Urus et Huracan Spyder, trois Audi, quatre BMW, une Rolls-Royce Cullinam Monsoury, et une Mercedes, précise les forces de l'ordre dans un communiqué.

Cette opération est liée à une enquête lancée par le parquet de Draguignan. En 2022, la gendarmerie découvre un véhicule de luxe sans plaque avant et immatriculé en Allemagne. La voiture appartient à une société de location de véhicules de luxe.

Immatriculation frauduleuse

En remontant cette piste, les enquêteurs découvrent plusieurs irrégularités d'immatriculation provisoire des véhicules de l'entreprise. Elles seraient obtenues pour la plupart "de manière frauduleuse via des professionnels bénéficiant de clés d’accès au Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV)", précise la gendarmerie dans un communiqué.

"Ces véhicules, la plupart du temps immatriculés en Pologne, étaient principalement sous-loués dans la région PACA, permettant à leurs conducteurs de commettre des infractions graves au Code de la route, notamment des excès de vitesse importants, en toute impunité", précise le document.

Soupçons d'influence de réseaux criminels

Cette enquête a révélé que plusieurs véhicules avaient été signalés volés, ce qui a mené la brigade de recherche à la saisie du 12 novembre. En plus des véhicules, des biens de luxe comme un jet-ski, une montre de prestige et de la maroquinerie ont été saisis. Les forces de l'ordre suspectent l'entreprise d'avoir des liens avec des réseaux criminels organisés.

L'enquête se poursuit.