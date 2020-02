La députée du Var qui au nom du gouvernement a rejeté le congé de deuil d'un enfant de 12 jours s'explique

Ma réaction suite à l'adoption de la PPL modifiant les modalité de congé de deuil pour le #décès d'un #enfant #PPLCongéDeuil #DirectAN ⤵️ pic.twitter.com/IbW7bj69wQ — Sereine Mauborgne (@SereineEnMarche) January 30, 2020

Quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile", lui avait elle alors répondu suscitant de vives protestations dans l'hémicycle.

La députée du Var fait aujourd'hui son mea culpa

On a été peut-être trop technique, en tout cas pas suffisamment lisible. On doit en prendre chacun notre responsabilité, et moi la première."

Quand le Président de la République s'en mèle

Quelle suite ?

C'est elle qui au nom du gouvernement avait rejeté la semaine passée le projet de loi qui entendait porter de 5 à 12 jours le congé pour le décès d'un enfant. Sereine Mauborgne , la députée La République en marche est revenue sur la situation après deux jours de polémique et un recadrage du chef de l'Etat sur ce vote.L'ancienne infirmière avait d'abord comparé ce projet d'allongement du temps de congés à "de la générosité à bon prix". Elle défandait la "possibilité pour l'employeur de créer un compte de don de RTT".Sur son compte Twitter, la députée avait mis en avant les avancées selon elle du texte :Après le rejet du congé de 12 jours, une autre députée Brigitte Kuster (LR) avait tancé une majorité "incapable d'écouter".Là encore, la Varoise avait répondu vivement :La proposition avait été rejetée par 40 voix contre 38, la majorité estimant notamment que le salarié endeuillé pouvait bénéficier de jours de congés offerts par ses collègues."On a manqué de clairvoyance et de clarté dans le message. De ce point de vu là, c’est impardonnable... Il faut sortir de cette situation de crise et en écoutant les familles et en rencontrant les ministres, proposer un travail de longue haleine, qui soit une vraie prise en charge globale." Emmanuel Macron est intervenu samedi 1er février pour demander au gouvernement "de faire preuve d’humanité". De son côté, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a demandé un nouveau vote en faveur des 12 jours.Les députés LREM, qui ont reçu sur les réseaux sociaux de nombreux témoignages de parents souvent outrés, se disent "prêts à revoter rapidement"."C'est vraiment important pour ces parents, pour qu'ils soient reconnus dans leur deuil ", explique la présidente de l' Association Jonathan Pierres Vivantes sur FranceInfo."Quand des parents viennent de perdre un enfant et qu'ils travaillent, soit il y a un arrangement avec les chefs d'entreprise, les chefs de service qui eux-mêmes vont accorder des jours d'absence à ces parents récemment endeuillés, soit ces parents vont voir leur médecin et se font accorder un congé maladie. C'est donc très important que ce congé soit inscrit dans le Code du travail, avec la mention explicite de décès d'un enfant, parce que cela contribue à la reconnaissance sociale du deuil des parents." Muriel Pénicaud , Ministre du Travail, s'est engagée "à trouver dans les tous prochains jours les solutions pour faire passer ce temps de répit de 5 jours aujourd'hui à 12 jours".Le vote ayant eu lieu en première lecture à l'Assemblée, "on proposera, pour la première lecture qui aura lieu au Sénat, quelque chose, j'espère que tous les parlementaires de tous les bords s'y rallieront", a-t-elle précisé samedi soir sur BFM TV.Pour Sereine Mauborgne , ce qu'il faut "c'est proposer quelque chose qui soit lisible pour tout le monde. Il n'y a pas de monopole du coeur en la matière comme si il y avait des bons d'un côté et des mauvais de l'autre".