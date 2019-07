Deux cloches ont disparu des chapelles de ce village du Verdon, dans le Var

Une des chapelles de Ginasservis. / © France Télévisions

"Je suis abasourdi, j'en ai les lèvres qui tremblent à chaque fois que j'y repense". Gilles Lombard est adjoint au maire de ce petit village du Verdon. Il a appris la disparition d'une première cloche vendredi soir.Un habitant de la commune l'a prévenu que la cloche la chapelle de Saint Damase avait disparu. Cet édifice date du XVIIIe siècle selon l'élu. "On n’imaginait pas cela" poursuit Gilles Lombard.Samedi matin, autre mauvaise nouvelle, l'adjoint apprend qu'une nouvelle cloche s'est volatilisée. Celle de la chapelle des pénitents a à son tour disparu. Cette chapelle est inscrite aux monuments de France et date du XIIIe siècle.La mairie a porté plainte auprès de la gendarmerie de Rians et espère retrouver au plus vite les deux cloches. Jointe par téléphone la gendarmerie ne confirme pas le dépôt de la plainte et refuse de communiquer toute information concernant cette procédure.