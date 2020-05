Dans ce village du Var, tous les membres du conseil municipal sont de la même famille

"Dans des communes comme les notres, ça a forcément des retombées sur toute la famille. Ca déclenche des ardeurs".

Conseil de famille

"mon père m'avait poussé à la précédente mandature, j'avais dit non. Aujourd'hui, j'ai deux enfants, j'ai 34 ans et de voir tout ce qu'on peut faire... on change de façon de voir".

Les prochains travaux de l'équipe municipale vont concerner le bâtiment de la mairie. / © France Télévisions

Un petit village varois

C'est une affaire de famille, sur plusieurs générations. Le père d'Armand Rouvier, le maire actuel, était déjà maire de Brenon dans le Var, de 1959 à 1995. Son fils a pris la relève.Quand on lui demande pourquoi toute la famille s'est lancée en politique, Armand Rouvier, 59 ans, plaisante :Le conseil municipal a réélu le maire samedi 23 mai et choisi le premier adjoint, Jean-Luc Rouvier, qui est le cousin germain du maire. Deux de ses enfants sont conseilleurs municipaux, dont Laurent Rouvier."Quand je parle de politique, ce sont les clivages gauche-droitte, et là, ce n'est pas le cas dans nos petites communes. Si je me suis mis avec eux, c'est pour porter de nouveaux projets" confie cet agriculteur et éleveur installé au village quand on lui demande pourquoi il a accepté cette année de se lancer en politique.Il ajoute : "Par notre métier d'agriculteur nous avons de la souplesse dans le travail, on finit à 11 heures et on se couchera plus tard le soir, on a pas de patron".À l'heure où beaucoup d'élus de petites communes baissent les bras ou ne se représentent pas, il n'a pas vraiment réfléchi quand il a accepté de se présenter :Brenon est à un peu moins d'une heure de route de Draguignan , la sous-préfecture. La population du village s'est stabilisée, elle compte 70 habitants dont 30 résidents à l'année.La plus grande partie des revenus de la commune provient selon la mairie de la location de gîtes communaux. Un petit village avec une grande famille et le maire l'affirme, on se dit tout : "ma candidature ne doit pas faire une fracture au niveau de la famille".