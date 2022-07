Requin bleu errant à Hyères : "On ne comprend pas son comportement" reconnait un spécialiste

Depuis ce mercredi 27 juillet, un requin fait beaucoup parler de lui sur les plages d'Hyères dans le Var. Il s'agit d'une femelle de près de 2 mètres qui semble un peu perdue et probablement venue donner naissance dans le secteur. Les équipes du Groupe phocéen d'études des requins l'observent et pour l'heure, ne comprennent pas son comportement.

Un requin peau bleue de deux mètres a été aperçu ce mercredi 27 juillet sur la plage de l'Almanarre à Hyères dans le Var. Rien d'anormal et d'inquiétant, une cinquantaine d'espèces de requins peuplent la Méditerranée.

Il arrive parfois qu'ils s'égarent jusque sur nos côtes... Sauf que cette fois, son comportement intrigue.

Nicolas Ziani, biologiste marin fondateur du Groupe phocéen d'études des requins a répondu à nos questions ce jeudi matin sur cette visiteuse.

Que peut-on dire sur le comportement de l'animal ?

"En 17 ans d'expérience, je n'ai jamais vu cela. L'animal est comme déconnecté. Depuis plus de 24 heures, qu'il est là, on ne comprend pas son comportement. Ses mouvements sont répétitifs, sans finalité, comme s'il était déconnecté de son système cérébral.

Elle tourne en rond.

Nos plongeurs sur place font de nombreuses photos et vidéos sans le déranger, et pour l'heure, nous n'avons pas noté de lésion. Nous avons essayé de le nourrir, il refuse. Cette femelle est vraiment comme déconnectée de son environnement."

Comment cela pourrait-il s'expliquer ?

"C'est assez difficile à dire sans pouvoir faire de prélèvements mais, on sait que certains virus peuvent provoquer ces comportements. Une zoonose par exemple pourrait avoir touché son système neurologique, mais sans échantillon, impossible de le savoir.

Si elle était malade, elle se serait déjà échouée sur la plage. Là, elle est vigoureuse et semble bien. Un requin malade, nage sur le côté, le ventre en surface aussi. Ce n'est pas son cas.

Que faire ?

"Si on la laisse là, elle risque de mourir car elle ne semble pas se nourrir. Mais cette espèce peut aussi rester sans s'alimenter assez longtemps. La ville a fait sécuriser la zone pour éviter que la bête ne soit dérangée. Seuls nos plongeurs sont sur zone. Elle n'est pas agressive, mais il ne faut pas la déranger. Mais, à la longue, on peut se demander comment elle va réagir étant donné son comportement qui est vraiment comme déconnecté. Elle devrait déjà être partie.

En 2019, nous avions connu un cas complexe aussi. En avril 2019, une femelle requin bleu, pleine de petits requineaux, s’était réfugiée quelques jours dans le port de l’Estaque à Marseille. Nous étions intervenus, mais cette fois, l'animal était blessé. Son égarement s'expliquait.

Là, non. Elle nage mais est vraiment comme téléguidée, déconnectée de son cerveau."

Qui est ce requin bleu ?

Le requin bleu, appelé aussi requin peau bleue, est régulièrement aperçu dans les eaux de notre littoral. "Il y a des milliers de requins bleus au large surtout en été", nous explique Nicolas Ziani, responsable scientifique et fondateur du Groupe phocéen d'études des requins.



"Ces requins restent en surface car ils sont très sensibles à la température de l'eau et au soleil. On en voit dans les ports et les calanques. Ils viennent dans les eaux côtières pour chercher de la nourriture ou donner naissance. Chaque été on en voit un dans un port. Le requin bleu est opportuniste, il est attiré par les rejets de nourriture.

"Le requin est timide, insiste Nicolas Ziani, on a vu en 2012 un requin de 5 mètres tourner autour d'un bateau, quand il s'approche de lui, il s'enfuit".

A la vue d’un bipède, la plupart des requins préfère tourner les nageoires.