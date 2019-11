Intempéries dans le Var et les Alpes-Maritimes : le point sur les routes

Autoroute A8 :

12h35: Après Antibes direction Aix un arbre est tombé sur la chaussée => le trafic est ralenti 2 sur 3voies , écoutez @radio1077 #A8 #Infotrafic #A8 pic.twitter.com/9JNpCGYP1q — Autoroute A8 (@A8Trafic) November 23, 2019

Point éboulements :

Chaines en montagne :

Inondations :

La Brague ce samedi en fin de matinée. / © Julien Thore FTV

Ce samedi matin, les très fortes pluies qui frappent les départements des Alpes-Maritimes et du Var causent de nombreuses perturbations sur le réseau routier.On fait le point sur les axes touchés :>> Le trafic autoroutier est perturbé>> Les poids-lourd vont être interdits à la circulation sur autoroute dans le département>> l’ A8 est coupée dans les deux sens de circulation depuis14h15 :- Sortie obligatoire par la bretelle de sortie de l'échangeur N° 46 (A8 – Villeneuve-Loubet) dans le sens Italie – France- Sortie obligatoire par la bretelle de sortie de l’échangeur N° 44 (A8 - Antibes ouest) dans le sens France – Italie.>> En raison d’un éboulement, la RD 15 (La-Pointe-de-Contes) est fermée à la circulation dans les 2 sens, depuis 12h30, ce jour (23/11/2019), pour une durée indéterminée.>> la RD 26 (Massoins) est coupée à la circulation, dans les 2 sens, 3 km avant Massoins en venant de Villars-sur-Var, depuis 12h ce jour (23/11/2019), pour une durée indéterminée.>> la RD 1009 (Pégomas) est coupée à la circulation, dans les 2 sens, depuis 11h30 ce jour (23/11/2019), pour une durée indéterminée.>> En raison de l’effondrement d’un mur de soutènement, la circulation sur la RD 42 (Fontan) est interdite aux véhicules de plus de 3,5t, 5,2 Km après l’intersection avec la RD 6204, depuis le 18/11/2019 à 8h30, pour une durée indéterminée ;>> A Nice, les pompiers ont été appelés pour des chutes d'arbres et des inondations de locaux. La rupture d'un mur de soutènement a obstrué la voie d'accès à une résidence de 10 habitants, qui ont été relogés par la mairie. Des pompiers vérifiaient ce samedi matin que personne ne manquait à l'appel.>> Équipements spéciaux obligatoires pour accéder à Isola 2000 (RM 97).>> Haut-Var/Cians/Daluis : équipements obligatoires dès 1500m d’altitude>> En raison d’une inondation, la RD 6185 (Pénétrante Cannes/Grasse) est fermée dans les 2 sens de circulation entre Grasse et le giratoire Churchill (Cannes) depuis le 23/11/19 à 13H30, pour une durée indéterminée.>> la RD 809 (Mougins) est fermée à la circulation dans les 2 sens, depuis 12h30 ce jour (23/11/2019), pour une durée indéterminée.>> la RD 109 (Pégomas) est fermée à la circulation, dans les 2 sens, depuis 12h50 ce jour (23/11/2019), pour une durée indéterminée.>>En raison du risque de crue de la Brague, la RD 504 (Valbonne) est coupée à la circulation dans les 2 sens, depuis 12h20, ce jour (23/11/2019), pour une durée indéterminée>> la RD 68 (Moulinet / La Bollène-Vésubie) est coupée à la circulation dans les deux sens, 2,4km au nord du carrefour RM70 / RD 2566 / RD 68, depuis le vendredi 15 novembre à 11h, pour une durée indéterminée ;>> la RD 12 (Caussols) est coupée dans les deux sens de circulation, depuis 11h ce jour (23/11/19), pour une durée indéterminée. Déviation locale mise en place.>> En raison d’une inondation la RD 21 (L’Escarène), est coupée à la circulation, dans les 2 sens, 4 km avant l’Escarène, depuis 11h50 ce jour (23/11/2019), pour une durée indéterminée. Déviation locale mise en place

>> En raison de coups de mer, la route du bord de mer (RD 6098) est coupée dans les deux sens de circulation, entre le Fort Carré (Antibes) et Marina-baie-des-Anges (Villeneuve-Loubet), depuis 10h45 ce jour (23/11/2019), pour une durée indéterminée. Déviation mise ne place par la RD 6007.



>> Cannes : Le pont bd du Midi/boulevard Leader et le chemin Rural de la Frayère sont fermés à la circulation, par mesure de sécurité.



>> Attention, risque de débordements du Béal et de la Siagne.

⚠️⛈23/11/2019 à 12h50 : Le restaurant de l’#Écluse situé au bord de la #Siagne à #Pégomas(06) actuellement sous l’eau. Ce fleuve côtier ne cesse de monter comme beaucoup d’autres dans la région. #Meteo06 #Meteo83 https://t.co/QYRWUENHPQ pic.twitter.com/JQoRFGAi71 — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) November 23, 2019

>> En raison d’une inondation la RD 21 (L’Escarène), est coupée à la circulation, dans les 2 sens, 4 km avant l’Escarène, depuis 11h50 ce jour (23/11/2019), pour une durée indéterminée.



Var :

Etat du réseau routier départemental le 23/11/19 à 12h45 Secteurs Provence verte, Dracénie Verdon, Fayence estérel pic.twitter.com/ou3hcbT60w — InfoRouteVar (@RouteVar) November 23, 2019

>> L'argens dans le Var est menaçant :

L'Argens en crue inonde une partie de Roquebrune-sur-Argens dans le Var. pic.twitter.com/OO73fAUF9L — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 23, 2019

À Brignoles (Var) le Caramy est sorti de son lit. Les rez de chaussée du quartier Pré de Paques inondés pic.twitter.com/c1y5gvjDHR — michel bernouin (@bernouin) November 23, 2019

>> Fréjus :

>> Draguignan :

La circulation des bus du réseau Ted Bus est arrêtée sur l’ensemble de la Dracénie.

La circulation est dangereuse et par endroit impraticable ou coupée. DPV conseille aux usagers d’éviter tout déplacement compte tenu des risques et de la situation qui appelle la plus grande vigilance.



L'état des routes en temps réel :



Suite glissement de terrain à Caille dans les Alpes-maritimes :

Les hommes du SDIS 06 en opération sur l'éboulement de Caille / © C. Sartor / SDIS06

Point trafic SNCF à 13h

Ce vendredi aux environs de 10h45, un glissement de terrain rocheux s’est produit sur la route départementale 79, sur la commune de Caille. Ce glissement a endommagé une habitation vide en aval de la chaussée mais n’a pas fait de blessé. Les services de secours sont intervenus pour vérification.Une déviation a été mise en place par les RD 80 et 81 via Andon.

Suite aux intempéries, une grosse inondation sur les voies au niveau du Muy et du Le Luc a provoqué l'interruption des circulations dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre.

© Marc Civallero FTV

FERMETURES HIVERNALES - Col de la Bonette (RM 2205 – Saint-Dalmas-le-Selvage). Accès à Bousiéyas et le Pra fermé.

- Col de la Lombarde (RM 97 – Isola).

- Col de la Cayolle (RD 2202 – Entraunes).

- Col de la Sinne (RM 59 – Llonse

- Col des Champs (RD 78 / St-Martin-d’Entraunes).

- Route des Tourres (RD 174 – Châteauneuf-d’Entraunes).

- Route de la madone de Fenestre (RM 94 - Saint-Martin-Vésubie)

- Route de la Gordolasque (RM 171 – Belvédère)

- Route des vacheries du Boréon (RM 189 / St-Martin-Vésubie)

- Route des Granges de la Brasque (RM 332 / La Tour-sur-Tinée)



Vendredi soir, une tornade de faible intensité a couché des voitures et abîmé deux façades de magasins à Hyères :