Journée mondiale des océans : des filets de pêche connectés dans le Var pour limiter leur perte et donc la pollution

Les équipes du CLS (Collecte Localisation Satellites) ont développé un système de connexion des engins de pêche par satellite, dans le but de réduire la pollution des océans. D’après cette filiale du CNES (Centre National d’Études Spatiales), 640 000 tonnes de filets, lignes, gilets de sauvetage et autres cordes sont perdues ou abandonnées dans les océans par l’industrie de la pêche chaque année.

On estime que les équipements de pêche "fantômes" représentent entre 70 et 80 % des macro déchets plastiques des océans.

Les filets et autre matériel de pêche perdus ou abandonnés représentent une pollution plastique majeure des mers et océans. / © Eric Barbeau

« Le programme de suivi des engins de pêche par satellite a donc tout d’abord un aspect écologique et environnemental en limitant la prolifération des déchets plastiques, mais il permettra aussi d’optimiser la filière pêche », détaille le CLS.

Le dispositif permettra de limiter la perte du matériel des pêcheurs, de leur faire économiser du carburant en réduisant le temps de recherche. Ils diminueront donc leur empreinte carbone mais aussi les temps passé en mer et les risques qui vont avec.

La puce miniature Argos, qui est la base de la connectivité satellite. / © CLS

Avec le soutien du CNES et de l’Ifremer (Institut Français de recherche pour l'exploitation de la mer), la société a développé une puce qui, attachée au matériel de pêche, émet un signal vers une constellation de satellites de localisation et de collectes d’informations. Les données sont ensuite transmises à la communauté rattachée au projet, dont les pêcheurs.

« Nous avons déjà équipé plus de 15 000 bateaux de pêcheurs avec des balises de ce type », assure CLS.

Centre des opérations de CLS, où plus de 100 000 balises sont suivies chaque jour. / © CLS

Le programme de suivi du matériel de pêche par satellite se fait en collaboration avec le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de PACA. « Ce projet va grandement faciliter la vie des pêcheurs » se réjouit Pierre Morera, président du CRMEM de la région PACA.

« Pour la pêche au thon et à l’espadon par exemple, nous utilisons des palangres qui dérivent et nous n’avons pas d’outils très efficaces pour les retrouver. Le système de balise va permettre de les localiser facilement et nous faire gagner du temps. »

Le président du comité réfute la responsabilité des pêcheurs professionnels dans la pollution liée au matériel. « Les pêcheurs n’ont aucun intérêt à perdre leurs filets, ça coûte très cher et ce sont des heures de travail d’assemblage. Quand ça arrive, la plupart du temps c’est qu’un gros cargo qui n’a pas vu le filet l’a coupé en deux. Son signal ne marche plus et le pêcheur ne le retrouve pas ».

À cause de ça, tous les pêcheurs professionnels perdent 20 à 30 signaux de pêche par an. C’est là où le projet de CLS a une importance et va aider à améliorer notre rendement - Pierre Morera, président du CRPMEM de PACA.

Le lancement du projet est prévu pour à la mi-juin. Dans un premier temps, une vingtaine d’engins de pêche seront équipés dans le Var. La date précise n’est pas encore fixée, les acteurs du projet devront définir la bonne fenêtre météo pour déployer les balises.

Si les essais sont concluants, le programme pourrait s’étendre à différents océans du globe.