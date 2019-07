VIDEO. Un groupe de sangliers cherche le frais sur une plage du golfe de Saint-Tropez

A la recherche de l'eau

La chaleur atteint par endroits 32 °C à l'ombre dans le golfe de Saint-Tropez ce lundi. L'occasion pour un groupe de sangliers d'aller chercher le frais, oui mais pas n'importe où, sur la plage, au milieu des touristes et des curieux.Ce petit groupe est visible sur cette vidéo publiée lundi sur le réseau social Facebook. Il s'agit de la plage de la Garonette et selon plusieurs témoignages, la scène s'est produite en milieu de matinée :Le sanglier est plus habitué au calme de la forêt varoise qu'à l'agitation de la ville. Depuis une dizaine d'année son territoire s'étend et il gagne du terrain sur les zones habitées.Eliott Gombert est moniteur de voile au centre nautique des Issambres. La scène s'est déroulée juste sous ses yeux. Il se dit surpris et nous explique que c'est la première fois qu'il croise des sangliers sur la plage.La plage de la Garonette à Sainte-Maxime :L'été l'eau vient à manquer et les animaux cherchent la fraîcheur dans une mare ou tout simplement dans la mer. Selon la mairie de Sainte-Maxime, jointe par téléphone, ce n'est pas la première fois que ce genre de scène se produit sur la plage.Elle confirme également ne pas avoir été avertie de la présence de ces sangliers et pour l'instant aucune mesure n'est prise par les autorités car il semble qu'ils ne sont plus sur le site.Bruno Giaminardi, directeur de la fédération de chasse du Var précise : "les sangliers sont des animaux intelligents (...) ils vont chercher le frais là où il est". Il ajoute qu'aucune battue administrative n'est organisée pour ce type d'événement qui ne présente normalement pas de danger à condition de ne pas s'approcher trop près des animaux.En 2015, un sanglier avait aussi été signalé et photographié sur une plage du Var plage de Gigaro à La Croix-Valmer.Généralement craintif, c'est un animal sauvage. Il est donc déconseillé de l'approcher pour le caresser ou lui donner à manger, surtout s'il est en groupe et que le groupe contient des marcassins.