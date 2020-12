VERIFICATION. Covid 19 : est-ce vraiment efficace de se faire tester juste avant les fêtes de Noël ?

Dimanche, le président de la région Paca Renaud Muselier a appellé à un dépistage massif du coronavirus avant les fêtes de fin d'année. Mais pour être efficaces et utiles, ces tests doivent être effectués sous certaines conditions.

La fiabilité du test antigénique en question

Parce qu’ils veulent protéger leurs aînés, les Français vont vouloir être dépistés avant le #réveillon !

Préparons-nous en fournissant des tests aux infirmiers, généralistes, dans toutes les pharmacies urbaines et rurales.

🖥Rendez-vous sur @CNEWS à 21h où j’évoquerai cet enjeu! https://t.co/DNT3K8E6cL — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 6, 2020

Depuis fin octobre, les pharmaciens peuvent réaliser des tests antigéniques. • © Bertrand GUAY / AFP

Le risque de "faux négatifs"

"Il faut respecter une temporalité"

Les tests ne remplacent pas les gestes barrières

Point d'étape sondage #COVID19 et test de réveillon



Précision : se faire faite un test antigènique la veille ou avant veille du réveillon ne garantit pas l’absence de contagiosité le soir du réveillon.



Pour un réveillon + sur, réduisez vos contacts sociaux dans les 10 jours pic.twitter.com/kBKJbwzAS3 — Le Doc (@Le___Doc) December 6, 2020

En dehors de la difficulté d’accès aux tests que ces comportements vont engendrer



Un test + doit conduire à l’isolement pdt 7 jours



En revanche : ⚠️Un test - avant le réveillon ne permet EN AUCUN CAS de se dispenser des mesures barrières https://t.co/TKHGvIjMfD — Clarisse Audigier-Valette😷🫁 (@CAudigierValett) December 5, 2020

Il ne faut pas être faussement rassuré. Dominique Rossi

Portez un masque face à toute personne qui ne sera pas invité à votre réveillon (y compris vos amis) à partir du 15 décembre. Le nombre de convives à table à Noël a moins d’importance que les précautions que ces convives auront prises à partir du 15 décembre. — Laurent FIGNON ♦️ (@fignon_laurent) December 5, 2020

"Avant les cotillons, l'écouvillon", a déclaré Renaud Muselier dimanche sur franceinfo . A moins de trois semaines du réveillon de Noël, le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a appelé les habitants à se faire tester au Covid-19 avant de se retrouver en famille : "Le meilleur moyen d'arriver à trouver une solution pour protéger notre environnement et diminuer les cas contacts". Mais est-ce réellement efficace d'aller se faire dépister avant les fêtes de Noël en famille Renaud Muselier appelle à une mobilisation du réseau des pharmacies et annonce la mise à disposition de "pratiquement 100 000 tests antigéniques nasopharyngés pour les 1 850 pharmacies de la région".Réalisé via un prélèvement dans les narines par écouvillon, le test antigénique permet de détecter l'une des protéines du virus. Ce test ne nécessite pas d'être envoyé en laboratoire. Les résultats sont connus dans les 15 à 30 minutes après sa réalisation.Depuis la fin octobre, les pharmaciens d'officine peuvent réaliser des tests antigéniques dans le cadres de l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.Toutefois, la capacité du test antigénique à détecter le virus en très petite quantité, sa sensibilité, est inférieure à celle du test RT-PCR : 80% contre 95%. Elle dépend notamment de la qualité et des conditions du prélèvement. En d'autres termes : le risque de "faux négatifs" est plus élevé avec les tests antigéniques. En revanche, la fiabilité des tests antigéniques à détecter les cas positifs est de 99% (1% de faux positifs )."Il est à noter que l’efficacité de la détection des antigènes viraux semble corrélée à la charge virale, (...) elle-même diminuant avec le nombre de jours après l'apparition des symptômes", décrit la Haute autorité de santé (HAS) le 8 octobre. La charge virale pourrait donc ne pas être détectée lors du test si la personne tarde à se faire dépister."Il faut se méfier de l'interprétation des tests antigéniques chez les personnes asymptomatiques, précise Jean Gaudart, épidémiologiste à l'Inserm. Si le test est négatif, la fiabilité est discutable". "Un test PCR négatif est bien plus fiable qu'un test antigénique négatif", poursuit-il. En cas de test antigénique négatif sur une personne asymptomatique, il est recommandé de le compléter par un test PCR.Dans le cas d'un test PCR négatif, le risque d'un "faux négatif" existe également si la personne est testée trop tôt. Comme tout virus, le SARS-CoV-2 a une durée d'incubation : délai entre l'entrée du virus dans l'organisme et l'apparition des premiers symptômes. Pour le virus du Covid-19, cette incubation est de trois à cinq jours mais peut s'étendre jusqu'à 14 jours, comme le précise le gouvernement Pendant cette période, le test PCR ne sera pas toujours positif, car il faut un temps pour que le virus soit détectable. "Il faut respecter une temporalité", confirme Lionel Barrand, président du Syndicat des jeunes biologistes, à franceinfo Selon un communiqué de l'Ordre national des pharmaciens paru le 10 novembre, le risque qu'une personne identifiée comme négative soit porteuse du virus pourrait aller jusqu'à "une personne sur trois".Dans un arrêté paru le 16 novembre au Journal officiel, il précise que le test antigénique doit être réservé "prioritairement" aux personnes symptomatiques, dans un délai inférieur ou égal à quatre jours après l'apparition des symptômes.Depuis le 28 novembre, la HAS est "favorable à l’extension des indications des tests antigéniques, afin de les utiliser non seulement chez les personnes présentant des symptômes, mais également chez les personnes contacts détectées isolément ou au sein de clusters". Un arrêté doit encore être pris pour autoriser son remboursement par la Sécurité sociale. Leur utilisation n’est en revanche toujours pas recommandée "pour le dépistage de personnes asymptomatiques isolées, faute de données".En outre, en cas de dépistage massif, comme l'encourage Renaud Muselier, les laboratoires pourraient être saturés. Les résultats des tests PCR pourraient alors tarder. C'est un élément à prendre en compte : le résultat indique si la personne était positive ou négative au moment "T" du dépistage. Elle a pu être contaminée entre le test et le jour des résultats, sans le savoir. Sans oublier que l'hiver approchant, la détection des symptômes du Covid-19 peut être brouillée par l'arrivée des pathologies hivernales."Le test est très intéressant s'il est positif, il faut alors prendre des dispositions, explique Dominique Rossi, président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HM. S'il est négatif, il ne faut absolument pas relâcher la vigilance". Un avis partagé et relayé sur les réseaux sociaux par différents médecins :"Un test positif doit conduire à l’isolement pendant sept jours", affirme Clarisse Audigier-Valette, pneumo-cancérologue au Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne sur Mer (CHITS)."Vous pouvez sortir de la pharmacie ou du laboratoire et être contaminé 20 minutes après", met en garde Dominique Rossi. "Il ne faudrait pas que les gens qui se font tester interprètent ce résultat négatif comme une sécurité absolue, poursuit le professeur. Avant tout, ce qui compte, c’est que les gens aient du bon sens, de la responsabilité."Pour Dominique Rossi, être d'une "extrême prudence" avant les fêtes est encore plus important que de se faire tester. D'autant que la seconde vague de l'épidémie ne semble pas derrière nous. "Les chiffres qui dégringolaient depuis trois semaines dégringolent beaucoup moins vite... prévient-il. On n'est vraiment pas dans une période euphorique."Stéphane Pichon, Dominique Rossi, Jean Gaudart, tous les spécialistes du Covid-19 répètent le martèlent : il faut continuer à appliquer les gestes barrières. "Je conseille aux personnes qui souhaitent aller voir leurs familles, et notamment les plus âgés, d'appliquer strictement les gestes barrières 15 jours avant", précise l'épidémiologiste Jean Gaudart. "Le nombre de convives à table à Noël a moins d'importance que les précautions que ces convives auront prises à partir du 15 décembre", ajoute le médecin Laurent Fignon sur Twitter."Le bon sens et le civisme sont aussi sinon plus importants que les tests, conclut le président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HM. On peut vivre avec le Covid. Il faut être prudents et vigilants".