Collision au large de la Corse : 37 plages varoises impactées par une pollution aux hydrocarbures

Le carburant se dépose sous forme de boulettes qu'il faut ramasser manuellement. / © France 3 Toulon



Les plages polluées

l'hydrocarbure qui s'échoue sur la plage se présente sous cette forme. / © France 3 Toulon

Quinze jours après une collision entre deux bateaux au large du Cap Corse, qui a provoqué une brèche dans la coque et une fuite de carburant dans la mer,au total déplorent des galettes d'hydrocarbures qui s'échouent sur le sable ou sur les rochers.: plages de la Nartelle, La Madrague, Les Oursins, La Croisette et Les Sardinaux.: plages de La Moutte, Ponche, Les Salins et des Canebiers.: plages du Tahiti, Pampelonne, la Quessine et de l’Escalet (linéaire de rochers et Cap Lardier).: la côte entre le Cap Taillat et le Cap Lardier, plage de la Briande.: l’île de Porquerolles, plages de La Courtade, Notre-Dame, Alycastre, Pointe Prime et Le Lequin et sur l’île du Levant, calanque du Phare du Titan.: plages de Port Grimaud Sud, Port Grimaud Nord, Saint-Pons-les-Murs, plage du GrosPin et son anse attenante.: plage des Marines de Cogolin.: plages de la Petite Bouillabaisse, Moune, Malleribes et Loriot.: plages du Pradet, de Porto Fino et de la Calanque Saint Jean au Cap Bénat, La Favièreet du Gaou.: plage du Canadel.sont mobilisées pour le nettoyage de ces plages qui, en ce début de vacances de Toussaint, sont fermées au public. Il est par ailleurs précisé qu'Par ailleurs, une société spécialisée, la société "Le Floch Dépollution", a débuté à travailler ce lundi matin sur la plage de Pampelonne, à Saint-Tropez, avec uneJeudi dernier, lors du lancement des opérations de nettoyage, le préfet Jean-Luc Videlaine avait indiqué que "l'analyse" donnerait la "signature du produit", sans cacher sa conviction que la pollution provenait bien de cette collision.