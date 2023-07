Deux ans de prison pour un pyromane à l'origine d'incendies dans le Var en juin

Ce mercredi 26 juillet, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné à deux ans de prison le jeune homme de 18 ans qui avait provoqué deux incendies à Carqueiranne dans le Var à la fin du mois de juin.

Le premier feu s'est déclaré le vendredi 23 juin dans la petite ville de Carqueiranne située entre Toulon et Hyères. Peu étendu, cet incendie a brûlé une superficie de 50 m2 . Mais le second, déclenché trois jours plus tard, a fait plus de dégâts.

Plus d'un hectare du massif forestier de la Sabatière sont partis en fumée.

Les pompiers ont dû déployer de gros moyens pour y mettre fin : deux hélicoptères bombardiers d'eau, quatre Canadairs et plusieurs dizaines de soldats du feu au sol.

L'incendie est finalement maîtrisé en fin de journée.

Le lendemain, le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz, informe France 3 Côte d'Azur qu'un jeune homme de 18 ans est en garde à vue. Une personne, qui le connaissait, l'a vu quitter les lieux en courant pendant l'incendie.

Le jeune Hyérois passe aux aveux devant sa mère et est placé en garde à vue. Il est alors renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulon en comparution immédiate.

Finalement, le suspect demande un délai pour préparer sa défense en expliquant qu'il voudrait "se soigner en détention provisoire". Il avait déclaré :

Je préfère dormir en prison. Je me sens très fragile et je veux protéger les autres. Suspect mis en cause dans les incendies de Carqueiranne

Déjà condamné en 2022

Sa requête est acceptée et le procès a donc été renvoyé à ce mercredi 26 juillet.

Son avocate, Maître Hélène Bourdelois, avait sollicité une expertise psychiatrique approfondie mais cela a été rejetée.

L'homme a été condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 4 mois de révocation totale de son sursis simple. Il reste en détention, d'après la décision du tribunal correctionnel.

En 2022, il a déjà été condamné à quatre mois de prison ferme et 5 ans de suivi socio-judiciaire pour avoir provoqué huit incendies à Hyères.