Toulon : le médecin urgentiste lui donne 3 claques à l'hôpital, elle porte plainte

3 claques et une ITT de 5 jours !

Son mari raconte

Une enquête interne ouverte

Que s'est-il passé le vendredi 5 octobre aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon ? Admise dans le service après avoir été victime de malaises, une Varoise reçoit 3 claques qualifiées de "soutenues" de la part d'une médecin-urgentiste. Ce geste considéré par le milieu médical comme un simple geste de stimulation a-t-il été adapté à la situation ?Selon le témoignage de son mari, la patiente très "choquée" a rapidement ressenti des douleurs au cou et au dos. Résultat : une incapacité totale de travail de 5 jours et une véritable incompréhension. Elle réclame des explications de la part du médecin urgentiste et a décidé de porter plainte pour agression."Elle ne comprend pas l'injustice d'être frappée alors qu'elle était dans un état de vulnérabilité et dans un lieu dans lequel on doit avoir confiance et se sentir en sécurité", témoigne son mari.La direction de l'hôpital a décidé d'ouvrir une enquête interne pour savoir si le geste de la médecin urgentiste était conforme à la situation médicale. Au vu du résultat, celle-ci estime d'ores et déjà que cet acte de stimulation pourrait être "inapproprié" et souhaite trouver une issue positive à cette situation.