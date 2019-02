Var : un loup abattu à Bormes-les-Mimosas

L'animal a été aperçu sur la commune de Bormes-les-Mimosas dans le Var par une personne effectuant des travaux dans un camping.de l'animal l'a amené à prendre la fuite, à se réfugier dans son véhicule et à contacter la gendarmerie.Une patrouille du groupement départemental de la gendarmerie nationale a été dépêchée sur place. Elle est partie à la recherche de l'animal et a également constatée. Deux premiers tirs ont été alors réalisés mais n'ont pas permis de toucher l'animal.Ce dernier s'est alors dirigé à proximité d’un lotissement vers le centre-ville. C'est là que vers 10h, il a été abattu par deux nouveaux tirs. L’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été immédiatement informé.Un rapport fait état de la présence de. Ce chiffre a été estimé à l’issue du suivi réalisé au cours de l’hiver 2017-2018. Le nombre de loups pouvant être abattu sur le territoire français pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 est fixé à 43 individus.