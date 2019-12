Intempéries à Pertuis : 2000 brebis mortes noyées dans une exploitation

Amandine Bonnaud, éleveuse de brebis et d'agneaux a tout perdu en quelques heures ce week-end.

"on a perdu quasiment toutes les naissances, il y a tellement de carcasses que nous n'avons même pas encore pu compter les bêtes mortes, on va compter les vivantes ce sera plus rapide". explique -t-elle dépitée à quelques semaines seulement des fêtes de fin d'année.



Près de 2000 bêtes sont mortes noyées dans son exploitation familiale "des agneaux nés le matin même ont péri dans l'après-midi, ce sont deux mois de travail minimum de perdu, le fourrage est trempé, les champs sont encore sous l'eau et la maison est dévastée". détaille-t-elle dans un bilan dramatique.



Ce sont les conséquences de la montée de l'Eze cette rivière qui est sortie de son lit sous l'effet des fortes précipitations. La rivière a débordé à cause de nombreux troncs et détritus charriés par l'eau.



Depuis 1993, la commune de Pertuis n'avait plus connu d'intempéries d'une telle ampleur

130 litres d'eau par mètres carrés sont tombés, l'équivalent de plusieurs mois de précipitations en une seule nuit.



Sapeurs-forestiers, voisins et pompiers se sont rendus dans cette exploitation pour prêter main-forte, "on est venu aider à déblayer toutes les carcasses des bêtes et aider au nettoyage, nous les mettons en tas en attendant que l'équarrissage vienne les chercher" explique Stéphane Melchior Adjudant-Chef de la commune de Carpentras.

Bilan des pertes et des surfaces touchées

Ce mardi, il est encore impossible de chiffrer les pertes occasionnées par ces inondations ni la quantité de surfaces touchées car "la décrue n'est pas encore amorcée, en particulier du côté d'Apt et de Pertuis" précise Georgia Lambertin présidente de la chambre d'agriculture du Vaucluse. "Il faudra attendre encore un jour ou deux pour prendre la mesure de l'ampleur de la catastrophe" a-t-elle ajouté.





