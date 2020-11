VERIFICATION. Covid 19 : la vitamine D peut-elle éviter les formes graves de la maladie ?

• Qu'est-ce que la vitamine D ?

• Où peut-on en trouver ?

#Confinement - La vitamine D joue un rôle essentiel pour la santé et dans le renforcement de notre système immunitaire.

L'@Anses_fr rappelle l'importance de veiller à un apport suffisant pendant le confinement mais aussi tout au long de l'année.



• En quoi pourrait-elle utile contre le Covid-19 ?

• A-t-elle d'autres vertus ?

• Comment les chercheurs ont obtenu ces résultats ?

• D'autres études vont-elles dans le même sens ?

• Quelle est la position de la France ?

La vitamine D peut-elle nous aider à lutter contre l'épidémie de coronavirus ? En mars, la docteur Emmanuelle Faucon de Toulon a évoqué pour la première fois l'importance de cette vitamine contre le Covid-19. Jean-Marc Sabatier (directeur de recherche au CNRS de Marseille) et Cédric Annweiler (chef du service gériatrie au CHU d'Angers) se sont alors penchés sur la question.Depuis, ils ont déjà une dizaine d'articles publiés à leur actif mais leurs conclusions commencent à peine à trouver écho. La vitamine D est-elle une piste sérieuse dans la lutte contre la pandémie ?La vitamine D, dont le nom chimique est calciférol, est une pro-hormone soluble dans les graisses. Elle facilite l'absorption du calcium et du phosphore par les intestins et les reins et permet de lutter contre le risque d'ostéoporose. La vitamine D améliore également la force musculaire et renforce le système immunitaire.La vitamine D existe sous deux formes principales : Det DElle est présente dans plusieurs aliments d'origine animale (D) comme l'huile de foie de morue et les poissons gras (saumon, thon, hareng, anchois, flétan, sardine, maquereau). On en trouve dans le beurre, la margarine, les oeufs, le foie de veau. Elle est également produite par les végétaux (D) (certains champignons), mais à plus faible dose.L'exposition au soleil, le rayonnement UVB, est source de vitamine D. La vitamine est alors synthétisée par la peau.En 2018, l’Agence française de sécurité alimentaire (ANSES) a recommandé un apport journalier de 15 µg/j pour les hommes et les femmes adultes.Bien souvent, et surtout en période non-estivale, l'alimentation ne suffit pas. Les compléments alimentaires en vitamine D (vitamine D3, cholécalciférol) compensent les éventuelles carences.Jean-Marc Sabatier, directeur de recherches au CNRS de Marseille et docteur en biochimie, estime qu'un taux suffisant de vitamine D pourrait réduire la probabilité d'aller vers les formes graves du Covid-19. En mars, lorsque le docteur Faucon soulève l'importance de cette vitamine, il fait le rapprochement avec le mode d'action du Covid-19 (SARS-CoV-2) qui s'attaque à un système très important dans notre corps : le système rénine-angiotensine.En juin, Jean-Marc Sabatier publie deux articles sur le système rénine-angiotensine avec comme co-signataires Cédric Annweiler, Emmanuelle Faucon, mais également les deux directeurs du laboratoire de virologie de Wuhan.Lorsqu'une personne est infectée, le virus se fixe sur un récepteur nommé ACEII. Le rôle de ce récepteur est de dégrader une peptide, l'angiotensine 2. Or, quand le virus est là, la dégradation est gênée et il y a trop d'angiotensine. Le système rénine-angiotensine alors s'emballe, "ce qui est responsable de toutes les pathologies Covid 19" : problèmes aux poumons, au cœur, aux testicules, problèmes vasculaires, troubles dermatologiques...C'est ici que la vitamine D tient un rôle fondamental, selon le chercheur. En tant que régulateur négatif, "elle appuie sur le frein du système rénine-angiotensine lorsqu'il s'emballe à cause du virus", explique Jean-Marc Sabatier. Elle "sert de régulateur" et "contrebalance l'effet délétère du virus".Si l'individu infecté est deficient en vitamine D, "comme la majorité des gens", le virus va encore plus accentuer cette deficience et la personne peut évoluer vers des formes graves du Covid 19. En effet, le système rénine-angiotensine (qui s'emballe avec le virus) est "le système n°1 pour le fonctionnement du corps, il contrôle tout", assure Jean-Marc Sabatier.Selon l'Académie de médecine de France, 41% de la population française manque de vitamine D en hiver. Ainsi, il serait "très important" que tout le monde prenne un complément de vitamine D : "3.000 à 4.000 UI par jour", assure le scientifique éditeur en chef de la revue Coronaviruses.Dans un deuxième article, les deux scientifiques français ont mis en valeur l'importance de la vitamine D dans le système immunitaire et notamment pour l'immunité dite "innée", le premier barrage face à une infection.Si le taux de vitamine D est trop faible, l'immunité innée peut ne pas fonctionner correctement. La vitamine D est en quelque sorte "le carburant" de notre immunité innée. Et par conséquent, l'immunité dite "adaptative" (que l'on retrouve dans les vaccins), qui est pilotée par l'immunité innée et qui va lutter contre l'agent pathogène, est touchée.Aussi, lorsque le système immunitaire est endommagé, les cellules de ce système ne sont plus capables de reconnaître des protéines du soi et du non-soi, ce qui déclenche des maladies auto-immunes. La vitamine D pourrait permettre d'éviter cela en aidant le système immunitaire à fonctionner correctement.Les deux chercheurs français ont produit une étude observationnelle "fortuite", "quasi-expérimentale" dans un Ehpad du Rhône juste avant que celui-ci ne soit touché par une infection importante au Covid-19. "C'est un concours de circonstances qui fait qu’au moment de l'infection, certaines personnes avaient pris de la vitamine D peu de temps avant", explique Jean-Marc Sabatier.Les chercheurs ont remarqué que les personnes qui avaient pris récemment un complément en vitamine D avaient moins de chance de contracter une forme grave du Covid 19. Cette étude est parue en novembre 2020 dans The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology Une autre étude a été précédemment réalisée par Cédric Annweiler, chef du service de gériatrie du CHU d’Angers, sur l'observation de 77 patients positifs au Covid-19. Dans ses conclusions, il note que le taux de survie est meilleur pour les personnes qui ont reçu de la vitamine D au long cours. Son étude intitulée "Geria-Covid" a été publiée dans la revue scientifique Nutrients lundi 2 novembre. Reste qu'avec un échantillon aussi limité, difficile de pouvoir être totalement catégorique.Plusieurs études se sont récemment penchées sur le sujet. Des chercheurs de l'université de médecine de Chicago ont publié, en septembre, leurs travaux dans la revue médicale Jama Network Open . Ils concluent que le risque de contracter le Covid-19 était presque deux fois plus élevé pour les personnes souffrant d’une carence en vitamine D que pour celles qui en présentent un taux suffisant.En Norvège, des chercheurs ont lancé une étude clinique pour déterminer si l'huile de foie de morue, riche en vitamine D, pouvait avoir des effets bénéfiques sur le Covid-19, détaille Le Monde. Une décision prise à la suite d'une grande enquête lancée en mars à l'hôpital d'Oslo au cours de laquelle 150 000 personnes dont 2 000 positives au virus ont répondu à un questionnaire. Leurs réponses montrent que les consommateurs réguliers d'huile de foie de morue sont, dans une proportion significative, moins souvent contaminés, et tombent moins gravement malade s'ils sont infectés. Une étude vient d'être aussi lancée pour six mois en Angleterre : 5 000 personnes vont recevoir par la poste pendant l'hiver un traitement pour analyser ensuite leur résistance au virus.En France, l’essai clinique nommé "Covid-Trial", en cours depuis avril se penche aussi sur la question. Il doit prendre en compte 260 patients touchés par le Covid-19, âgés de plus de 65 ans (150 ont été inclus à ce jour), rappelle Ouest-France. "Le but est de savoir sur l’échelle de quatorze jours, les effets d’une forte dose de vitamine D comparée à une dose standard sur la survie des malades", explique au quotidien le professeur Cédric Annweiler, qui coordonne cette nouvelle étude à laquelle participent neuf autres centres hospitaliers en France.En attendant, dans un article publié le 2 octobre , l'OMS ne recommande pas l'usage de la vitamine D comme traitement contre le Covid-19. "Il n'y a pas assez de données, argue-t-elle. Des recherches plus poussées sont nécessaires pour déterminer le rôle, le cas échéant, que pourrait jouer la carence en vitamine D dans la prévention et le traitement du Covid-19".Si Jean-Marc Sabatier assure avoir écrit plusieurs fois au gouvernement pour lui transmettre les résultats de son étude, ce dernier n'a pas encore pris position. L’Académie nationale de médecine de France a confirmé toutefois le lien entre vitamine D et Covid-19 dans une publication du 22 mai . "La vitamine D ne peut être considérée comme un traitement préventif ou curatif de l’infection due au SARS-CoV-2 ; mais en atténuant la tempête inflammatoire et ses conséquences, elle pourrait être considérée comme un adjuvant à toute forme de thérapie". L'institution recommande une prise de vitamine D chez les personnes atteintes du Covid-19. "Cela ne veut pas dire que si l'on prend de la vitamine D, on n'attrape pas le virus, tient à souligner Jean-Marc Sabatier. Mais on évite d'aller vers des formes graves."