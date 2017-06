Isère: une voiture remplie de nombreuses bouteilles de gaz neutralisée par des démineurs

Un périmètre de sécurité de 500 mètres ont été établi autour de la zone. / © Jean Perrier/France 3 Rhône-Alpes

© Jean-Christophe Adde/France 3 Rhône-Alpes

200 personnes mises à l'abri dans un gymnase

⚠ Véhicule suspect à Chasse/Rhône (rue Pasteur) en #Isère contenant bouteilles gaz. Démineurs sur place. Évitez le secteur, restez à l'abri pic.twitter.com/WkQhuDStK1 — Préfet de l'Isère (@Prefet38) 16 juin 2017

Une opération de déminage a eu lieu vendredi 16 juin 2017 àen Isère. Un véhicule a été découvert rue Pasteur contenant. C'est une riveraine qui a donné l'alerte aux alentours de 12h30, lorsqu'elle a vu une voiture visiblement en surcharge s'approcher à faible allure.L’individu, propriétaire du véhicule, a été interpellé par la gendarmerie et placé en garde à vue.Le centre opérationnel départemental a été activé par le préfet et un périmètre de sécurité dea été établi autour de la zone.Les habitants de Chasse-sur-Rhône ont été invités à se confiner et à éviter le secteur concerné. 200 personnes ont été mis à l’abri dans un gymnase de Chasse-sur-Rhône.Un important dispositif de sécurité a été mis en place, un hélicoptère a survolé la zone. Les gendarmes sont actuellement en train de fouiller la zone.La voiture a été découverte à proximitéLe trafic ferroviaire est maintenu, à l’exception de l’arrêt de Chasse sur Rhône qui est suspendu.