Handicap et surdité : des dispositifs pour faciliter la vie quotidienne

© France 3 Auvergne Arthur Gangneux 19 ans, handicapé moteur et sourd depuis sa naissance, espère avoir son bac dans trois ans et son permis de conduire à la fin de l'année

Arthur Gangneux est en première année de bac pro éco gestion au lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand. Sur 33 heures par semaine, il bénéficie de cours particuliers en langue des signes et d’un soutien en classe, 5 heures par semaine. Une aide au quotidien dans le cadre du dispositif Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire), pour ce jeune de 19 ans, handicapé moteur et sourd depuis sa naissance.



En plus de son bac qu’il espère obtenir dans trois ans, Arthur Gangneux passe son permis de conduire. C’est son 8ème cours de conduite toujours avec le soutien d’un accompagnateur en langue des signes.



Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) sont des dispositifs qui permettent la scolarisation des élèves en situation de handicap.

Un enseignant coordonnateur en charge d’une ULIS organise le travail des élèves en situation de handicap.

Le dispositif a été mis en place en 2015.