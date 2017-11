Le procureur considère cette revendication "étonnante"

Dijon : un "commando" revendique les trois attaques au marteau

Un reportage de Maxime BAYCE, Charles BEHR, Antoine LAROCHE, Antoine DUTOT et Maxime OZEL avec

Ils se proclament, et revendiquent l'attaque au marteau qui a eu lieu à proximité du boulevard Mansart, à Dijon , le mardi 26 septembre dernier.A traversenvoyé au Bien Public , le "commando" se déclare responsable des faits qui ont blessé trois personnes.Dans leur message audio, le "commando", l'auteur d'une tuerie de masse en Norvège en 2011, qui a causé la mort de 77 personnes.Mais le procureur de la République de Dijon est étonné. ". Elle fait état de raisons qui seraient essentiellement de lutte et d’agression à l’encontre du multiculturalisme", précise Éric Mathais.Il explique qu'et va continuer pour savoir s’il s’agit ou non d’une revendication fantaisiste". L'affaire est confiée aux hommes deÉric Mathais, procureur de la République de Dijon