Des nudistes chassés d'une plage à Porto-Vecchio par des tirs de carabine

Mercredi, plusieurs nudistes se trouvaient sur la plage de Carataggio, aussi connue sous le nom de "plage de Tahiti", à Porto-Vecchio.



Aux alentours de 14 heures, le patron de la paillote située sur la plage serait venu demander aux nudistes de s’habiller ou de partir.



L’homme serait ensuite revenu à sa paillote et quelques instants plus tard, plusieurs coups de feu à la carabine à plomb ont été tirés.



Une plage où le naturisme est toléré Une femme italienne a été blessée légèrement à la fesse gauche. Dix plaintes ont été déposées. Le restaurateur a été entendu par les gendarmes et relâché faute d'éléments suffisants pour le mettre en cause.



Carataggio est référencée comme une plage où le naturisme est toléré. Un village de vacances naturiste est implanté à coté, dans le secteur de la Chiappa. Les nudistes côtoient ainsi les "textiles" qui viennent également se baigner.