Cysoing : voici le premier passage piétons en 3D de France

C'est une illusion d'optique. Un trompe-l'oeil bluffant. Un passage piétons en 3D qui donne l'impression d'être en trois dimensions. Et crée une sorte d'obstacle en hauteur et virtuel sur la route. Objectif : faire ralentir les usagers de la route.Lessont peints en blanc, gris clair, gris foncé et noir, dans une géométrie assez complexe. Ils sont prévus pour des rues où la vitesse n'est pas très élevée (à proximité d'écoles, de salles municipales...). Dans des rues plus passantes, le risque est de voir un automobiliste, surpris, piler devant l’obstacle...(près de Villeneuve d'Ascq (Nord, dans la Pévèle), est la première ville en France à avoir peint un passage piétons de cette façon. C'est la société T1 (Groupe Helios), basée à Santes (près de Lille-Nord), et spécialisée dans la signalisation en tout genre , qui a importé ce concept.Elle espère bien sûr obtenir des commandes dans toute la France. Pour la commune, le coût est double par rapport à un passage à niveau normal. "Pour la sécurité de nos habitants, n'hésitons pas à être innovants !", affirme Benjamin Dumortier, le maire de Cysoing.C'est à, en, qu'est née cette idée. 4 passages 3D de ce type ont été installés dans cette ville où le nombre de piétons morts xhaque année est très élevé. Selon Iceland Magazine, six mois après l'installation de quatre passages piétons a Ahmedabad, aucun accident n'a été répertorié à proximité.Safjörður, une ville d'Islande a importé l'idée en septembre dernier, comme le montre la vidéo ci-dessous.



La commune de Schaerbeek (Bruxelles) en Belgique a aussi décidé de tester le passage piétons 3D début octobre pour faire ralentir les automobilistes. Mais il ne convainc pas encore tout le monde.