A 12 ans, elle passe une radio et découvre qu'elle est enceinte : son beau-père va être mis en examen pour viol

Jugé pour agression sexuelle mais relaxé

En septembre dernier, l'affaire avait du bruit. Une adolescente de 12 ans avait découvert qu'elle était enceinte au cours d’un examen dans le cabinet radiologique des Arcades, à Le parquet de Douai avait alors décidé d'ouvrir une enquête pour comprendre dans quelles circonstances la jeune fille était tombée enceinte.L'enquête est en train d'aboutir. Le beau-père de la jeune fille, âgé de 37 ans, va être déféré devant la justice ce vendredi et présenté à un juge d’instruction et mis en examen pour viol sur mineur par personne ayant autorité, a indiqué le Parquet de Douai, confirmant une information de La Voix du Nord Les analyses ADN réalisées sur le fœtus récupéré après l’(IVG) ont montré que l’du fœtus correspond à celui du beau-père de la jeune fille. Entendue à nouveau par les enquêteurs suiteà ces résultats, elle a reconnu avoir été violée l'été dernier, à son domicile de. Jusque-là, elle était restée très floue, et avait notamment parlé d'une "tournante" lors d'une soirée avec des jeunes garçons.Le beau-père a été interpellé et placé en garde à vue. Il nie les faits. Selon le, l'homme a déjà été jugé pour agression sexuelle sur la jeune fille. C'était en 2011. A l'époque, il avait été relaxé par le tribunal correctionnel de Douai, relaxe confirmée par la cour d’appel en 2012. La justice n'avait donc pas cru à la version de la jeune fille, âgée de seulement 7 ans.