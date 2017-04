Football Leaks : comment Eder (LOSC) s'est retrouvé prisonnier d'intérêts financiers

Eder (à droite) célébrant son but victorieux contre la France en finale de l'Euro 2016 / © MaxPPP

Il est devenu un soir d'été le héros de tout un pays et le bourreau d'un autre. 10 juillet 2016, Stade de France, finale de l'Euro 2016. A la 109e minute,, trompe le gardien français Hugo Lloris d'une superbe frappe et offre au Portugal le premier titre international de son histoire. Une revanche pour ce grand échalas de 28 ans arrivé à Lille quelques mois plus tôt pour relancer une carrière tombée en panne sèche...Le parcours d'Eder dans le milieu du football estsur laquelle nous apportons aujourd'hui un. Nos confrères de Mediapart et leurs partenaires européens de l'EIC (European Investigative Collaborations) ont en effet permis à France 3 Nord Pas-de-Calais et au site régional d'investigation Médiacités de consulter de, la plus grande fuite d’informations de l’histoire du sport (voir encadré en bas de l'article). Cette enquête sur Eder constitue le premier volet d'uneque nous publierons chaque jour jusqu'à samedi. Nous avons ainsi mis au jour des contrats qui montrent que l'attaquant du LOSC a étélorsqu'il évoluait au Portugal, le plongeant au coeur d'un violent conflit d'intérêts qui aurait pu mettre sa carrière en péril. Avec pour point d'orgue un épisode surréaliste, digne d'un polar...