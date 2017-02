Lille : un cycliste manque de se faire renverser par une voiture... et se fait alpaguer par la police

Police municipale et agent de mairie de Lille dans toute leur splendeur

Sensibilisation aux cyclistes

C'est unequi a été postée sur les réseaux sociaux ce week-end, et qui. La scène se déroule à Lille, au niveau de. La rue, en sens unique, dispose de trois voies, dont une pour tourner à gauche, et un feux tricolores. Alorsune automobiliste qui conduit unedouble le cycliste par la droiteLe cycliste,, toque à son carreau pour lui signaler son imprudence : "si c'est pour me serrer au feu rouge ?", lui demande-t-il calmement. "C'est bon,", lui répond rapidement la femme au volant avant de redémarrer. La vidéo aurait pu s'arrêter là, reflétant. Mais quelques secondes plus tard, le vélo se fait couper la piste cyclable par une voiture de la police municipale qui le force à mettre pied à terre., à vélo", entame l'un des policiers muncipaux. "La prochaine fois, vous n'avez pas à vous appuyer sur une voiture.", poursuit l'agent alors que la femme en voiture s'égosille à leurs côtés. La scène est. "On ne s'appuie pas dessus et." "On aimerait voir plus souvent la Police Municipale mettre ne serait-ce que le dixième de cette énergie à faire une remontrance (ne parlons même pas de verbaliser !) aux automobilistes garés sur les trottoirs, passages piétons, bandes cyclables ou a proximité des écoles... On a bien le droit de rêver...", écrit le cycliste qui publié la vidéo sur youtube. Face à un comportement d'automobiliste dangereux, la police municipale préfère donc. Sur Twitter, les internautes n'en reviennent pas. ". J'ai pas de mots !", commente l'un d'entre eux. "", ajoute un autre devant le côté absurde de la scène."On voit bien que la police municipale n'est", constate Sébastien Torro, de l'association. "Ils devraient peut-êtrepour mieux comprendre ces comportements", ajoute-t-il. Pourtant, l'incitation à circuler à vélo figure au centre du nouveau plan de circulation mis en place par la Ville de Lille. "On va proposer à la Villedans le cadre des déplacements professionnels", ajoute le militant, sans rancune.Proposition très bien acceptée parélue à la Ville pour le plan Vélo. "La perception de l'espace public est à travailler, il y a un", concède-t-elle. "Je vaiset voir avec l'éluce que l'on peut faire", ajoute l'élue avant de conclure, sagement : "Pour instaurer de bonnes conduites,".