“Blue Whale Challenge ” : une adolescente de Saint-Omer arrive au dernier défi et tente de se pendre

Sur Vkontakte, des groupes spécifiques sont consacrés au "jeu", là où Facebook les a supprimés. Pour se retrouver, les adeptes du challenge utilisent également plusieurs mots-clés, sur Vkontakte et Twitter : #f57, #f58, #wakemeupat420 (référence au cannabis)... En effectuant des recherches à partir de ces mots-clés, on tombe rapidement sur des photos de participants, à des étapes plus ou moins avancées du jeu. Première étape : inscrire "F57" sur sa main. Puis, les choses dégénèrent rapidement. Ici, une jeune fille montre les nombreuses blessures qu'elle s'est infligée aux bras et aux jambes. Sur Instagram, des vidéos montrant des jeunes filles russes se jeter du toit d'un immeuble circulent toujours.



En continuant sur le site, nous sommes tombés sur l'annonce d'un homme, qui prétend faire partie des "tuteurs". Après nous avoir demandé notre âge, notre sexe et notre lieu d'habitation (ce à quoi nous avons répondu "fille, 17 ans, France"), il nous a répondu qu'il pouvait nous guider dans le jeu... à condition d'envoyer une photo et des vidéos de nous.



Véritable "maître du jeu" ou profiteur à l'affût de jeunes filles en détresse, nous n'en saurons pas plus. Mais la facilité de cette prise de contact justifie d'autant plus les différentes actions de prévention menées sur internet ou via les gendarmeries locales.



D'après nos confrères du Journal Du Dimanche, une mère de famille originaire de Picardie, Sandra, a constaté que son fils avait participé au "Blue Whale Challenge". Son message de prévention, publié sur Facebook, a été partagé plus de 12 000 fois.



Informer,. Sur internet, plusieurs groupes d'action contre le "" ont été créés, pour avertir les parents et signaler les comportements dangereux. Ce nouveau phénomène, qui touche les adolescents, consiste en unepassant par de multipleset allant. Un challenge extrêmement dangereuxet qui touche aujourd'hui plusieurs jeunes de la région.ont été signalés et le Parquet a été saisi.ont ainsi été signalées alors qu'elles prenaient part au challenge et avaient atteint les. Pire encore, ausitué lui aussi à Saint-Omer. Là, une adolescente a étéalors qu'elle avait atteint le dernier défi et. "Il y a de vraies inquiétudes, surtout quand on voit", affirme Patrick Leleu, Procureur de Saint-Omer.Si plusieurs cas ont été signalés à Saint-Omer, le phénomèneLes maîtres de ce jeu morbides se cachent derrière deset attirent dans leurs filets des jeunes de toute la France. Difficile donc de mener l'enquête et de les trouver. "Aujourd'hui la question se pose de savoir", explique Patrick Leleu. "Pour le moment elle est confiée aumais il faut qu'on trouve un service régionalisé, avec plus de compétences. Peut-être même", glisse le Procureur. Le Procureur de Boulogne-sur-mer, M. Marconville, confirme : "Je suis en lien avec le Parquet de Saint-Omer pour" "C'est une situation très", a-t-il ajouté.Car derrière cette série de défis se cachent des "", pour l'instant non-identifiés. Sur internet, les participants les appellent les "" ou "". Ce sont eux qui donnent lesens'ils n'obéissent pas. Pour participer au "jeu", la plupart des adolescents français passent par le, un équivalent de Facebook. Un endroit, où tout va très vite.Nous avons voulu vérifier. Après une rapide inscription sur Vkontakte, il suffit de taper "Blue Whale" pour tomber sur desde prétendants.