Aisne : la rivière devient bleu marine après une pollution

Le passant qui a pris cette photo a été très surpris de la couleur de la rivière.

Produit nocif

Ce dimanche matin, on trouvait encore des poissons morts sur les bords de l'Aisne.

Les habitants de Neufchâtel-sur-Aisne et Guignicourt ont été surpris, ce samedi soir, de voir la rivière virer au bleu marine. D'après une riveraine,Inquiets, ils ont alerté les gendarmes, qui sont venus faire des prélèvements."Les pompiers se sont également rendus sur place, comme à chaque fois sur les opérations de pollution. Ils viennent pour mettre des barrages et éviter que ça s'étende si la contamination est avérée.", explique-t-on à la compagnie de gendarmerie de Laon.D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agissait d, un produit nocif. Il proviendrait d'une usine de papier recyclé : "400 à 500 litres se sont déversés dans la rivière suite à la rupture d'une durite reliée à une cuve remplie de colorant". S'agit-il d'un accident, d'une erreur de manipulation, d'une négligence ? L'enquête devra le déterminer.La gendarmerie se veut rassurante en expliquant que dans la rivière, le produit s'est largement dilué. Les poissons en ont tout de même fait les frais et sont morts après contamination. L'impact sur la flore reste encore à déterminé.L'office national des eaux et des milieux aquatiques a également été alerté.