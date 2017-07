Incendie du musée de Tatihou : des tableaux du Louvre ont brûlé mais ils ne valaient pas 2 millions

Incendie du musée de Tatihou : des tableaux du Louvre ont brûlé mais ils ne valaient pas 2 millions - France 3 Normandie Après l'incendie qui a touché le musée maritime de Tatihou, au large de Saint-Vaast-la-Hougue (50) mardi soir, mobilisant 44 pompiers, une question se posait : la réserve qui a été détruite par le feu abritait-elle des oeuvres du Musée du Louvre ? Oui, mais il s'agissait de tableaux "communs".

L'incendie s'est déclaré dans la réserve des tableaux du Musée du Tatihou.44 sapeurs pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour venir à bout du sinistre. Ce sont deux canots de la SNSM qui leur ont permis de rejoindre l'île. Une opération compliquée par le marée descendante.Le feu a été éteint à 22 heures 30, mardi soir.Les dégats sur le batiment du Musée de Tatihou sont importants. Une partie de la réserve est totalement détruite.Près de deux cents tableaux stockés dans les réserves ont été brûlés. Ils avaient été répertoriés dans Museobase, le portail des collections des musées de Normandie. Photos S.NevenkicLes oeuvres d'art non-endommagées par le feu ont été évacuées dans la nuit. Une opération qui s'est terminée à 1 heure et demi du matin.La phase de tri démarre désormais pour les personnels du musée.Le musée maritime de Tatihou a été créé en1992 pour accueillir le mobilier archéologique provenant des épaves de la Hougue. Il abrite des collections qui "visent à mieux comprendre l'histoire et l'actualité de l'écosystème littoral des côtes de Basse-Normandie" et regroupent des pièces d'archéologie terrestre et sous-marine.Non, deux tableaux du Louvre valant 2 millions n'ont pas été détruits dans l'incendie de Tatihou mais 3 tableaux du Louvre en dépôt à Tatihou ont bien été détruits dans l'incendie.