“Ni Macron, ni Le Pen” : plusieurs centaines de personnes défilent à Toulouse

Cet appel relaie un mouvement national, le ni ni, regroupant des citoyens qui refusent de choisir entre les deux candidats en lice au second tour. Tout en condamnant la présence de la candidate FN qualifiée pour la finale, il fustige les positions notamment économiques et libérales du candidat d'En Marche !



Cela va à contre-courant des nombreux appels à droite comme à gauche à voter Macron pour faire barrage au FN. Mais chez les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, on ne donne pas ce type de "consigne de vote". "Aucune voix ne doit aller au FN", explique la France Insoumise mais sans toutefois dire qu'il faut voter Macron. A Toulouse, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dimanche soir avec près de 30 % des voix, Marine Le Pen restant sous la barre des 10 %, ce discours a de l'écho.



Sur l'appel à manifester ce jeudi, les organisateurs appelaient au calme et à refuser la présence de casseurs. "Nous ne venons pas là pour tout casser, mais prouver que nous pouvons nous opposer à cette haine qui s'installe peu à peu". Tout en se dédouanant de toute responsabilité en cas de violence.

"Ni la brute, ni le banquier" (comme on pouvait le lire sur certains panneaux brandis par les manifestants), ni Le Pen, ni Macron. Des centaines de personnes qui ont décidé de ne pas choisir le 7 mai prochain entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont rassemblées jeudi à la mi-journée place du Capitole avant de défiler dans les rues de Toulouse.Cette manifestation a eu lieu suite à un appel lancé sur facebook par les gestionnaires d'une page mystérieusement intitulée "l'expression "Putain con !" vient de Toulouse avant tout". Un appel surnommé "on vaut mieux que ça" et qui précisé que "les deux candidats du deuxième tour récoltent à eux deux 45% des voix. Ce qui veut dire que 55% des français (sans parler des votes blancs ainsi que des milliers de personnes radiées des listes) n'en veulent pas mais vont devoir faire avec, vous trouvez ça normal ?!"