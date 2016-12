A Paris, la pollution est de retour

Le stationnement résidentiel sera donc gratuit, demain jeudi 29 décembre, à Paris en raison de cet épisode de pollution atmosphérique, annonce la Ville de Paris.



Pour l'instant, aucune mesure n'est annoncée concernant par exemple la mise en place de la circulation alternée. Mais "En fonction de l'évolution de la situation dans les jours qui viennent, d'autres mesures complémentaires pourront être prises: gratuité d'Autolib', de Velib', etc.", indique la Ville.

D'ores et déja, "La Ville de Paris appelle tous les Parisiens à suivre les messages de prévention et à adapter leurs comportements, en empruntant prioritairement les réseaux de transport en commun, le covoiturage ou l'utilisation de véhicules peu polluants."