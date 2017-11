Le BEA enquête sur un “incident grave” survenu à l’aéroport de Nice

L'équipage est autorisé à s'aligner et décoller en piste 04L. Il s'aligne sur la voie de circulation U parallèle à la piste 04L et débute le décollage, décrit le BEA. Le contrôleur détecte l'erreur quelques secondes après le début du roulement et demande à l'équipage d'interrompre le décollage. L'avion atteint la vitesse de 92 kt (170km/h, ndlr) et parcourt environ 960 mètres. L'équipage fait demi-tour et s'aligne sur la piste 04L d'où il décolle.