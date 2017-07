Marseille : l'action française accuse l'extrême gauche d'avoir lancé une bombe contre ses locaux

entend dénoncer à nouveau la violence exercée impunément par les groupuscules d'extrême gauche

Une faible déflagration s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche vers 4h20 devant le local marseillais de l'Action Française Provence, basé dans le 6eme arrondissement, 14 rue Navarin. L'explosion n' a fait aucun blessé et les dégâts sont minimes puisque seule la porte d'entrée a été légèrement dégradée.La Police judiciaire a été chargée par le Parquet de Marseille de faire la lumière sur les circonstances de cette attaque.Depuis plusieurs mois, la tension est vive entre ces souverainistes et les militants d'ultra gauche du quartier de la Plaine.Dans un communiqué, l'Action française Provenceet d'énumérer une liste d'actes d'intimidation : dépôt de grenade et de balles devant et dans les locaux de l'action française, dégradations, tags, effractions, agressions...Ce courant qui refait sa réapparition à Marseille est né pendant l'affaire Dreyfus, son maitre àpenser est l'écrivain et journaliste Charles Maurras.Sur sa page Facebook, le Frap, Front révolutionnaire antifasciste de Provence) a posté l'article du Parisien avec cette mention : autodéfense populaire !