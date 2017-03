Marseille : une policière de la Bac sérieusement blessée au visage lors d'une interpellation

Laurent Nunez , préfet de police des Bouches-du-Rhône

Une policière marseillaise de la Bac, la Brigade anti-criminalité a été "sérieusement blessée" au visage hier matin, samedi 11 mars, lors d'une interpellation. Selon un communiqué du ministère, l'équipage de police, qui intervenait dans le 8ème arrondissement de Marseille, à la suite d'un refus d'obtempérer, tentait de contrôler trois individus en état d'ébriété lorsque l'agression a eu lieu. Dans ce communiqué le ministère poursuit en donnant plus de précisions :La policière a subi plusieurs fractures au visage et s'est vue prescrire quinze jours d'incapacité temporaire de travail. Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux conclut le communiqué en ces termes :La réaction du préfet de police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nunez recueillie par Philippe Fabrègues et Sidonie Canetto