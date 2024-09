Les quatre alpinistes, disparus depuis trois jours dans le Mont-Blanc, ont été retrouvés morts

Les quatre alpinistes disparus depuis ce samedi 7 septembre dans le massif du Mont-Blanc ont été retrouvés morts ce mardi en début d’après-midi, ont indiqué les secours du PGHM de Chamonix. Selon les secours, les alpinistes auraient été pris au piège par les mauvaises conditions climatiques.

Quatre alpinistes, deux Italiens et deux Coréens, ont été retrouvés morts, ce mardi 10 septembre, a indiqué le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix. Ils étaient portés disparus depuis le samedi 7 septembre en fin d'après-midi.

Depuis trois jours les conditions météo empêchaient les secours d'effectuer les recherches. Ce mardi en début d’après-midi, les conditions météo se sont améliorées et le Mont-Blanc s’est découvert. Les hélicoptères de la gendarmerie de Chamonix et d’Annecy et celui de la sécurité civile ont pu décoller. Les recherches pour tenter de retrouver les alpinistes disparus depuis trois jours dans le massif du Mont-blanc ont pu reprendre.

Un premier survol du secteur a été effectué et les deux cordées ont "très rapidement" été localisées : "On avait une bonne idée de l’endroit où ils pouvaient être, on savait sur quel itinéraire ils étaient, à quelles altitudes ils étaient. Alors dès qu’on a pu survoler la zone, on l’a fait", assure le commandant du PGHM de Chamonix, Etienne Rolland.

Pris au piège par les conditions météo

Les corps des quatre alpinistes ont été retrouvés ce mardi en début d’après-midi non loin du sommet du mont Blanc, "au niveau de la dernière pente sommitale", précise le PGHM.

"Ils ont été pris par les mauvaises conditions météo de ce samedi et ils se sont retrouvés bloqués sans abri", ajoute le commandant.

Les quatre alpinistes, deux Italiens et deux Coréens, étaient partis dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 septembre depuis le refuge des Cosmiques. Ils devaient rejoindre le sommet du mont Blanc par la voie des Trois Monts.