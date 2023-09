UTMB 2023 : l'Américain Jim Walmsley remporte la course et passe sous la barre des 20 heures

L'Américain Jim Walmsley a remporté l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), ce samedi 2 septembre. Le coureur remporte sa première victoire en cinq participations sur la course reine (171 km et 10 000 mètres de dénivelé positif). Cerise sur le gâteau, il passe sous le seuil mythique des 20 heures de course.

Jim Walmsley enfin vainqueur de l'UTMB. L'Américain a remporté la 20e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc, ce samedi 2 septembre. Une première pour le coureur de l'Arizona après cinq tentatives et une quatrième place l'année dernière.

Le coureur est venu à bout des 171 kilomètres de course et 10 000 mètres de dénivelé positif en 19 heures 37 minutes et 43 secondes. Une performance exceptionnelle, d'un niveau similaire à celle de l'Espagnol Kilian Jornet en 2022 (19h49min). A noter que le parcours a été modifié entre l'édition 2022 et 2023, avec la supression du passage vers la Tête aux Vents.

Un objectif principal depuis deux ans

Avant de prendre le départ de cet UTMB, l'Américain était restait sur plusieurs déceptions sur cette course. En cinq participations, il avait notamment abandonné à deux reprises. Il était arrivé 5e en 2017, puis 4e l'année dernière. En 2022, il avait longuement mené la course avant d'avoir une défaillance et de voir le podium s'envoler dans les derniers kilomètres.

Pour préparer au mieux sa course, devenue une obsession ces dernières années, l'Américain est venu s'installer dans le massif du Beaufortain il y a deux ans. Ce choix de vie lui a permis de s'adapter au mieux au terrain alpin.

A l'arrivée de Jim Walmsley, l'Américain Zach Miller occupait la deuxième place devant le Français Germain Grangier. La course est à suivre dans notre direct commenté.