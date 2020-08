Coronavirus : le port du masque devient obligatoire sur tous les marchés de Haute-Savoie

Circulation active du virus

À ce sujet, la rédaction vous recommande Coronavirus : Annecy étend le port du masque obligatoire à l'ensemble de la zone piétonne

Quels sont les gestes barrières face au coronavirus ? Porter un masque ;

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres ;

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique ;

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir ;

Éviter de se toucher le visage ;

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades ;

Utiliser un mouchoir à usage unique ;

En cas d’apparition de symptômes évocateurs de la maladie Covid-19 (fatigue, fièvre, douleurs musculaires, toux…), rester chez soi et éviter les contacts.

Le port du masque devient obligatoire sur tous les marchés de plein air, brocantes, vides-greniers et les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique en Haute-Savoie à partir de ce mardi 4 août. Cette mesure, en vigueur pour une durée d'un mois, concerne toutes les personnes de plus de 11 ans afin de freiner la propagation du coronavirus qui circule activement dans le département.Outre sur les marchés et brocantes, il faudra porter un masque lors de tous les "rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (...) à l’exception des pratiques d’activité sportive", fait savoir la préfecture qui compte "veiller au respect de ces mesures en cette période estivale où la Haute-Savoie accueille un grand nombre de vacanciers et de touristes".Plusieurs villes de Haute-Savoie avaient déjà opté pour le masque obligatoire sur les marchés ouverts. A compter de ce mardi, Annecy l'impose également dans tout le secteur piéton de la vieille ville , la municipalité souhaitant miser sur la "prévention". Les contaminations au coronavirus sont en léger rebond dans le département. Une trentaine de cas de Covid-19 liés à un cluster ont notamment été identifiés à la suite d'un mariage sur le lac d'Annecy, le 14 juillet.La Haute-Savoie fait partie des 21 départements classés en niveau de vulnérabilité modérée par Santé publique France, note le préfet dans son arrêté. C'est-à-dire que la circulation du virus y est plus active, le taux d'incidence y est par ailleurs en constante augmentation depuis le 27 juillet.Avec 20,3 nouveaux cas de coronavirus pour 100 000 habitants, la Haute-Savoie a le quatrième taux d'incidence le plus élevé parmi les départements de France métropolitaine. Le préfet souligne également la situation géographique du département, "frontalier à la Suisse et plus particulièrement au canton genevois qui connaît une recrudescence des cas de Covid-19".