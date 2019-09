Haute-Savoie : accusé d'agressions sexuelles sur une vingtaine d'élèves, un directeur d'école relaxé

La vingtaine de familles plaignantes se sont effondrées à l'énoncé du délibéré au tribunal de Bonneville (Haute-Savoie). Le directeur de l'école de Cornier qu'elles accusaient d'agressions sexuelles sur leurs enfants a été relaxé ce jeudi 19 septembre. Le juge a notamment estimé que les enfants étaient trop jeunes pour que leur témoignage soit pris en compte."Les enfants présentaient les signes physiques d'une agression sexuelle, lance Me Valérie Chambet, avocate de trois familles plaignantes. Cette décision était redoutée parce que c'est toujours un risque mais surtout, c'est donner aux prédateurs sexuels un champ d'attaque énorme. Ca veut dire que sur des enfants de 3 ans, il n'y a pas de crédibilité."L'enseignant avait été arrêté et mis en examen en novembre 2016 après la "plainte d'un parent d'élève de petite section de maternelle", qui avait auparavant alerté le maire de la commune expliquait alors le procureur de la République de Bonneville, Patrice Guigon . Après sa comparution fin juin devant le tribunal, le directeur qui était également enseignant a obtenu une relaxe alors qu'il était poursuivi pour "agression sexuelle sur mineur de 15 ans"."On a la nausée, on est écoeurés, on ne se sent pas protégés, témoigne une plaignante, maman d'une victime présumée. Nos enfants ne sont pas en sécurité dans ce pays." Le parquet envisage de faire appel de cette décision, selon Le Dauphiné Libéré . Le ministère public a 10 jours pour interjeter appel et permettre à cette affaire de repasser devant un tribunal.