Disparition de Maëlys : l'avocat de Nordahl Lelandais dénonce “un acharnement évident”

Lelandais reste en prison

#Maëlys : "Les médias et l'opinion publique ne fixeront pas le rythme de ce dossier, c'est à la justice de le faire", dit @JakubowiczA, avocat de Nordahl Lelandais, invité de #RTLMatin avec Yves Calvi pic.twitter.com/ypte3IWvWj — RTL France (@RTLFrance) 24 janvier 2018

Des incohérences dans le dossier

#Maëlys : "Il y a des incohérences dans ce dossier qui ne fabriquent pas l'innocence de mon client mais qui rendent totalement incohérente la version qui est aujourd'hui officiellement présentée par l'accusation et la presse", @JakubowiczA avocat de Nordahl Lelandais #RTLMatin pic.twitter.com/nMWyt1v4sA — RTL France (@RTLFrance) 24 janvier 2018

"Les médias et l'opinion publique ne fixeront pas le rythme de ce dossier. C'est à la justice de le faire", a fustigé mercredi sur RTL Maître Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordahl Lelandais.L'avocat, qui parle peu dans les médias, était l'invité de la matinale, au lendemain du rejet de la demande de remise en liberté du principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys et du Caporal Noyer. "Je ne m'attendais pas à ce qu'on dise immédiatement : on va libérer Nordahl Lelandais", a-t-il indiqué.Selon son avocat, son client souffre de "l'acharnement évident", qui "fausse les données de la justice". Il cible notamment les médias, notamment un "qui fabrique de la fausse information, de prétendus scoops".Sur le dossier, il estime qu'il y a "un nombre d'incohérences" qui "ne fabriquent pas l'innocence de (son) client, mais qui rendent totalement incohérente la version qui est aujourd'hui officiellement présentée par l'accusation et la presse".Maître Jakubowicz explique que Nordahl Lelandais, ex-militaire, a quitté le mariage vers 3H55 et aperçu dans la salle des fêtes à 3H30. La petite Maëlys a été vue pour la dernière fois entre 3H10 et 3H15. L'avocat rétorque qu'elle aurait donc disparu entre 3H15 et 3H30."On doit chercher (le coupable) parmi les gens qui étaient encore présents entre 3H15 et 3H30", indique l'avocat. "On est tellement convaincus que c'est lui (N. Lelandais) qu'on néglige toute autre piste, cela est révoltant", a-t-il conclu.