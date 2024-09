"C'était une figure", "un homme engagé", "la tristesse est infinie" : vive émotion après la mort d'un employé municipal, tué par balles à Grenoble

Un employé de la ville de Grenoble est décédé, ce dimanche 8 septembre, dans l'exercice de ses fonctions après avoir été touché par deux tirs d'arme à feu alors qu'il intervenait après un accident de la route. Très affectés, de nombreuses personnalités locales ainsi que des proches de la victime réagissent à ce drame.

Un employé de la ville de Grenoble, âgé de 49 ans, est décédé ce dimanche 8 septembre dans l'exercice de ses fonctions. Aux environs de 7h30 près de la mairie, il a tenté de s'interposer dans une altercation et d'empêcher le responsable d'un accident de la route de s'enfuir.

L'assaillant a tiré à deux reprises en direction de l'agent, le touchant au thorax. La victime est décédée des suites de ses blessures. Le tireur a pris la fuite.

De nombreuses personnalités politiques locales ont réagi et ont souhaité rendre hommage à Lilian D., un employé communal apprécié au sein de la municipalité. Le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, a fait part d'une "tristesse infinie" lors d'une conférence de presse organisée en fin d'après-midi ce dimanche.

"Le service public est en deuil. Je suis aussi en colère devant cette violence totalement débridée après un geste citoyen. Les mots me manquent. Nous avons ouvert une cellule psychologique. Il faut que l'on puisse exprimer notre colère, notre tristesse", a expliqué l'édile grenoblois.

"Je suis en contact, depuis ce (dimanche) matin, avec monsieur le préfet, monsieur le procureur et le directeur de la police. Et je sais que tout est fait pour arrêter l'auteur de ce crime atroce", a-t-il aussi ajouté.

"C'était un peu une légende"

"C'était une figure de la propreté urbaine. Je le connaissais personnellement parce que c'était un homme de dialogue très respecté. Ses collègues sont marqués par la tristesse et la colère", a précisé Eric Piolle.

Le conseiller municipal Hassen Bouzeghoub était un proche de la victime : "Lilian D. est un Grenoblois que j'ai côtoyé pendant près d'une quinzaine d'années, quand il était affecté au quartier Mistral. Ce n'est pas un quartier facile et il a toujours été à la hauteur de son boulot. C'est quelqu'un de très avenant, de très sociable et bienveillant", raconte-t-il.

Hassen Bouzeghoub décrit aussi une forte personnalité : "A la propreté urbaine, c'était un peu une légende. Tout le monde le connaît, il a toujours été là. Il était avenant, courtois, toujours présent. Il avait un charisme. Il menait ses équipes avec force et engagement."

Selon l'élu municipal, il n'est pas surprenant que Lilian D. ait tenté d'empêcher le responsable de l'accident de s'enfuir : "C'est quelqu'un de très présent sur les quartiers. Il a fait des choses qui dépassaient sa fonction. Donc je ne suis pas étonné de le retrouver dans cette situation, car c'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute des autres, qui allait vers les autres. Cet homme était tellement engagé, que je comprends sa démarche d'aller secourir la dame dans la voiture. Il n'a pas fui ses responsabilités."

"Lâchement tué"

De nombreux élus locaux ont réagi au décès de Lilian D. sur les réseaux sociaux. Le président de la Métropole de Grenoble, Christophe Ferrari (PS) a évoqué "un acte de violence insensé". Le député Hugo Prevost (LFI), élu dans une des deux circonscriptions de Grenoble, a, lui, présenté ses condoléances à la famille de la victime "lâchement tuée dans le cadre de ses fonctions" :

Un agent de la mairie de Grenoble a lâchement été tué dans le cadre de ses fonctions.



Toutes mes condoléances et mes pensées vont à sa famille et ses proches.



Je sais la police mobilisée pour retrouver l'auteur et que la justice puisse faire son travail. — Hugo Prevost (@prevost_hugo) September 8, 2024

La préfecture de l'Isère a, elle, évoqué un "acte odieux et criminel". Elle fait aussi part de "sa pleine solidarité à tous les agents municipaux" :

Un agent des services municipaux a été assassiné ce jour dans les rues de Grenoble.

Il s'agit d'un acte odieux et criminel.

Le préfet et l'ensemble des services de l'Etat qui œuvrent au quotidien avec les élus et les services de Grenoble, s'associent à la peine de la famille et… — Préfet de l'Isère 🇨🇵🇪🇺 (@Prefet38) September 8, 2024

"C'est dramatique. On n'essaie même plus de faire peur en sortant une arme. Désormais, on sort une arme et on tire en direction d'une personne non-armée. C'était un simple citoyen qui était là pour aider", explique Yannick Biancheri, secrétaire départemental Alliance au sein de la Police nationale de l'Isère, qui demande un "choc d'autorité".

Organisé par la Ville de Grenoble, un temps de recueillement ouvert au public en hommage à Lilian D. aura lieu ce lundi 9 septembre à 14 heures derrière la mairie, côté parc Mistral.