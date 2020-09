Grenoble : les vidéos tournées au quartier Mistral provenaient d'un clip de rap

À ce sujet, la rédaction vous recommande Grenoble : "Ça n'est pas digne de la République", la passe d'armes continue entre Eric Piolle et Gérald Darmanin

#Grenoble "C'était un clip de rap, les armes étaient factices" crient les jeunes de #Mistral au préfet de #isere pic.twitter.com/6C9jNMQPPH — France 3 Alpes (@f3Alpes) August 26, 2020

Les contrôles de Police dans les quartiers de #Grenoble sont renforcés. Grâce à @PoliceNat38 et @Gendarmerie_038, il y a eu 14 interpellations et 5 gardes à vue, des saisies de drogue et d'argent. Le @prefet38 rappelle l'autorité de l'Etat face à ceux qui défient la République. pic.twitter.com/B3Z7CPm83S — Préfet de l'Isère (@Prefet38) August 31, 2020

Tout ce grabuge pour finalement pas grand-chose. Les vidéos tournées au quartier Mistral, qui ont fait polémique, déclenché une passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le maire de Grenoble, Eric Piolle, étaient faisaient partie d'un clip de rap. Son auteur : un rappeur grenoblois, Corbak Hood, qui a sorti lundi 31 août, le clip de sa nouvelle chanson, "Chicagre".Au début du clip, on y voit un extrait d'un journal télévisé de la matinale de RMC, évoquant ces vidéos. En fin de clip, il a été précisé : "Les armes sont factices, les produits n'étaient que du CBD, seules les friandises sont vraies. Un grand merci aux médias BFM TV, C News, Le Dauphiné Libéré pour la promo."Ces images avaient fait le tour des réseaux sociaux, une vaste opération de police et de gendarmerie avait été menée à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une enquête avait été ouverte par la Police judiciaire... Bref, un emballement policier, judiciaire et médiatique.Dès le 26 août, des jeunes avaient déclaré au préfet de l'Isère, lors de son point presse, que "c'était un clip de rap, que les armes étaient factices".Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, avait évoqué l'hypothèse d'une mise en scène, d'une opération de communication. C'était bien le cas.Depuis, de nombreuses interventions ont eu lieu au quartier Mistral. Dans un communiqué du lundi 31 août, le préfet de l'Isère que d'autres opérations de ce type étaient "prévues dans les jours et semaines à venir".