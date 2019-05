Isère : sept ans après la disparition de Malik Boutvillain, un nouvel appel à témoins est lancé

La piste Lelandais

Le 6 mai 2012, Malik Boutvillain, 31 ans, quittaitsans argent, ni téléphone portable, ni papiers d'identité. Sept ans plus tard, jour pour jour, la famille. Mais l'enquête a été rouverte, début 2018, après une plainte de la famille. Une juge d'instruction a ainsi été nommée, permettant la tenue deC'est dans ce contexte qu'unce lundi 6 mai, nous apprend l'antenne de police judiciaire de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré . Toute personne disposant d'informations sur Malik Boutvillain est priée de se rapprocher des enquêteurs au. "C'est une bouteille à la mer", indique une source policière proche du dossier, sans donner plus de détail.A de nombreuses reprises, la famille de Malik Boutvillain a regretté, par la voix de son avocat,. Des investigations menées "avec les moyens du bord", dénonçait Me. Bernard Boulloud fin 2018 . "C'est la famille qui a dû faire l'enquête de voisinage, je regrette qu'il n'y ait pas eu d'instruction.."Ce nouvel appel à témoins, lancé à la demande de la famille, est unepour Dalila Boutvillain. Mais sept ans après la disparition de son frère, elle regrette d'être "toujours dans le flou". "Nous ne sommes pas tenus informés des avancées de l'enquête.", déplore-t-elle.Selon une enquête du Parisien sortie au début du mois d'avril, la disparition de Malik Boutvillain ferait partie desde la gendarmerie. Créée début 2018, elle enquête notamment sur des cas de disparition non élucidés de la région Auvergne Rhône-Alpes, tueur présumé de la petite Maëlys.Sur lespar cette cellule basée dans le Val-d'Oise, 40 auraient été sélectionnés pour faire l'objet, d'après nos confrères. Une information que les sources officielles se refusent à confirmer, même auprès des familles concernées."Je dois, aujourd'hui encore, répondre aux questions de chacune desdites familles qui m'ont, relatait Me. Bernard Boulloud, suite à la publication de l'enquête du Parisien. J'en suis bien incapable puisque, pas d'avantage que le Général Lecouffe [sous-directeur de la police judiciaire à Paris],L'avocat de la famille du disparu se dit "exaspéré" de cette omerta qui "ajoute encore à lade chacune des familles". Bernard Boulloud défend également, l'une des victimes présumées de Nordahl Lelandais.Élément inquiétant dans la disparition de Malik Boutvillain : il n'est pas le seul a s'être volatilisé il y a sept ans. Hugo Raffi, Stéphane Chemin, Ahmed Hamadou... Au total,. Certaines familles décident donc de porterdébut 2018, dont les Boutvillain, ce qui aura permis la réouverture de l'enquête judiciaire.