LOTO. Pour remporter les 13 millions d'euros du Nouvel an, il avait joué les codes-barres de sa sauce piquante

On en sait plus sur le gagnant isérois du Super Loto du Nouvel an. Joueur très occasionnel, il a coché les 6 bons numéros en s'inspirant... des codes-barres présents sur des emballages. Original et lucratif : il empoche 13 millions d'euros.

Il y a ceux qui jouent régulièrement et les joueurs plus occasionnels. Il y a ceux qui jouent les dates de naissance de leurs enfants... et ceux qui font confiance au hasard. Pour le Super Loto du Nouvel an, un joueur originaire de l'Isère a trouvé la grille gagnante grâce à une méthode pour le moins originale.

Le gagnant isérois du Nouvel an est un "joueur très occasionnel", explique la Française des Jeux (FDJ). Alors qu'il n'avait pas misé une seule fois sur un jeu de loterie en 2020, il a décidé de tenter sa chance dans un point de vente du nord-ouest du département, en ce dernier jour de l'année.

« Les rares fois où je joue, je fais des flashs, mais pas cette fois », a-t-il confié. Comment a-t-il décidé de cocher les numéros qui devaient constituer la combinaison gagnante ? En regardant tout simplement autour de lui dans sa cuisine. Sur la table, des produits vitaminés mais aussi une sauce piquante. "Il faut savoir pimenter sa vie", raconte-t-il. Il relève alors le code-barre présent sur l'emballage des produits et remplit sa grille.

La grille gagnante... Les six numéros sortent lors du tirage du soir. A la clé, 13 millions d'euros, soit le troisième plus gros grain remporté dans le département. L'heureux gagnant, qui souhaite garder l'anonymat, envisage des travaux dans sa maison et se projette sur des voyages : « Je vais y aller pas à pas. J’ai beaucoup de passions dans la vie ; je vais pouvoir m’y adonner encore plus. ».

La chance avait déjà souri à un autre habitant de l'Isère quelques jours plus tôt. Un joueur régulier cette fois, qui joue "depuis plus de 30 ans !" et qui a remporté 19 millions d'euros pour le Grand Loto de Noël. Il a confié lui aussi vouloir voyager avec son épouse, acheter une maison et "mettre à l'abri du besoin plusieurs générations après eux", explique la FDJ.