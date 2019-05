Preuves insuffisantes

C'est une énième ramification de l'affaire Nordahl Lelandais . Trois anciennes petites amies du tueur présumé de la petite Maëlys avaient porté plainte contre lui en 2017, l'accusant d'avoir. L'affaire a été classée sans suite par le parquet de Chambéry, annonce le procureur de la République ce vendredi 10 mai, confirmant une information du Dauphiné Libéré L'une d'elles, Karine (le prénom a été modifié), avait rencontré Nordahl Lelandais en mai 2015 sur un site de rencontres. Après leur séparation, l'ancien maître-chien "s'accroche, la harcèle, la menace, la gifle même", racontait Me Ronald Gallo, l'avocat de la jeune femme, en avril 2018 . Karine se décide à aller porter plainte quand, le 18 juillet 2017.L'avocat de la jeune femme s'étonnait alors que cette plainte "qualifiée de manière sérieuse, par le parquet de Chambéry « de mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort » ait été". Il allait même jusqu'à affirmer : "Ma cliente culpabilise de n'avoir pas pu sauver Maëlys".Mais le parquet avait répondu, arguant que "la procédure est arrivée le 19 septembre 2017 au parquet, soit", survenu dans la nuit du 26 au 27 août. L'enquête pour ces faits de violence et de diffusion d'images pornographiques se poursuivait alors.Lelandais aet en l'absence de témoins, "l'enquête se poursuivait pour, justement,", indique le parquet de Chambéry. Près d'un an plus tard, les preuves suffisantes à la poursuite de l'enquête sur ces vidéos intimes n'ont pas été réunies, entraînant son classement sans suites.L'ancien maître-chien est en revanchecontre la victime présumée. "L'enquête est toujours en cours", conclut Thierry Dran, procureur de le République. Récemment, on a également appris que Lelandais pourrait être suspecté dans la disparition de Malik Boutvillain , un Isérois qui n'a pas donné signe de vie depuis sept ans.