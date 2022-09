DIRECT VIDEO "Je n'ai jamais détourné le moindre euro", se défend le maire de Saint-Etienne devant son conseil municipal

En pleine tempête, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, préside, ce lundi 26 septembre, le premier conseil municipal depuis les révélations de chantage présumé à la sextape. Suivez en direct le conseil municipal.

Cet article est mis à jour en temps réel...

15H40 Nouvelle suspension de séance, Gaël Perdriau ne souhaite plus répondre aux questions et demande d'avancer dans l'ordre du jour. L'opposition se relaie pour demander des suspensions de séances. Un jeu de dupe semble se jouer au conseil municipal de Saint-Etienne. Chacun s'accuse de perturber le bon fonctionnement de la vie municipale.

15H12 : le maire souhaite que le temps de "questions-réponses" sur cette affaire soit décalé à la fin de la séance. Confronté à un désaccord qui mène la séance à une impasse, Isabelle Denestre demande une suspension de séance. Le maire l'accorde pour 5 minutes.

LA SEANCE EST SUPSENDUE 5 MINUTES

15H10 : Gaël Perdriau met fin au débat préliminaire sur l'affaire et souhaite reprendre l'ordre du jour de la séance. Des élus, dont Isabelle Denestre, présidente du groupe Saint Etienne Demain (Opposition de gauche), contestent ce choix, et demandent à pouvoir bénéficier d'un échange de questions-réponses sur le sujet de la vidéo. "Je pense que les stéphanoises et les stéphanois ne sont pas très intéressés par ces affaires", répond Gaël Perdriau. Le public réagit immédiatement en huant le maire.

durée de la vidéo : 01min 13 Gael Perdriau interpellé par • ©France TV

15H05 : le conseiller municipal LR Lionel Boucher prend la parole. Membre de la majorité, il ne suit pourtant pas le choix de ses collègues de poursuivre les séances normalement. Il se fait le porte parole de Gilles Artigues, qui "est toujours en état de choc", et qui "mérite le respect". "Nous ne sommes qu'une poignée à oser vous le dire, car nous savons vos méthodes, mais il en va de notre honneur : j'en appelle donc à mes collègues, car cette situation ne peut plus durer. Vous ne pouvez plus sortir de votre ville, est-ce tenable ? " Il l'accuse de garder ses titres et indemnités, rappelle les appels à la démission de toutes parts, et conclut : "je ne vois qu'une issue, c'est la démission. (...) M. Perdriau, partez !" Les applaudissements du public fusent.

15H : Le groupe communiste, représenté par le conseiller Michel Nebout, annonce qu'il ne siègera pas à cette séance, dans le contexte actuel qui confine à "la tragédie démocratique". Il est applaudi par le public.

14H53 : "Les conditions ne sont pas réunies pour débattre sereinement, nous vous demandons donc d’ajourner la séance. Vous devez renoncer à votre mandat, toute autre attitude serait un affront pour la république, les stéphanois, la ville", accuse Pierrick Courbon, socialiste, chef de l’opposition.

14H50 : Pierrick Courbon, socialiste, chef de l’opposition, prend la parole : il évoque "les explications dûes aux stéphanoises et stépanois, nombreux à se poser des questions, choqués par ce qu’ils ont lu et entendu", et regrette la défiance qui alimente la perception du "tous pourris". "Les stéphanois seront surpris d'apprendre que votre directeur de cabinet est toujours dans l'enceinte de la mairie", ajoute-t-il, ce dernier étant licencié pour "perte de confiance", un motif qui permet de prolonger son activité avant son départ.

La majorité municipale indique ne pas souhaiter prendre position sur cette affaire : "le conseil municipal n'est pas l'antichambre de la justice", explique Nora Berroukeche, conseillière municipale de la majorité.

durée de la vidéo : 39sec "Cette histoire vise à me détruire" • ©France TV

14H45 : Dans une déclaration préliminaire, Gaël Perdriau nie avoir vu la vidéo, et avoir exercé un chantage. Il demande le respect de la présomption d'innocence. Il indique avoir pris un avocat, et souligne qu'il le règlera "avec mes deniers personnels."

durée de la vidéo : 43sec Gaël Perdriau s'estime lynché par la presse • ©France TV

"Je n'ai jamais détourné le moindre euro, cette histoire vise à me détruire !" Le maire dénonce "les pressions morales, les insultes, le lynchage politique et médiatique d'une certaine presse".

14H40 : Arrivée de Gaël Perdriau

durée de la vidéo : 16sec Gael perdriau • ©France TV

14h30 : Les élus entrent dans la salle du conseil municipal. Gaël Perdriau devrait ouvrir les débats en s'exprimant sur l'affaire de la sextape, puis les élus d'opposition devraient prendre la parole successivement.

14H15 : Le conseil municipal doit débuter à 14h30. Dans la salle, de nombreux journalistes se sont installés, et tous les sièges du public sont occupés. Autour de la mairie, un important dispositif policier est déployé.

Les medias s'installent • © MBoudet

14H : La mairie est fermée et les entrées sont filtrées. Une première manifestation se fait entendre, mais sans lien avec l'affaire politique en cours. Il s'agit de celle d'agents municipaux qui défendent, notamment, leur pouvoir d'achat.

Une manifestation d'agents municipaux se déroule à l'appel de la CGT, avant le conseil municipal de Saint-Etienne. • © Mathieu Boudet

Ce matin : avant la tenue du conseil municipal, le maire de Saint-Étienne s'est exprimé brièvement auprès de la presse locale. Il a assuré que les conseillers municipaux pourront s'exprimer « sur cette triste affaire » dès le début de la séance, « pour que chacun puisse s'exprimer. »

Il a également indiqué que son directeur de cabinet, Pierre Gauttieri, sera reçu cette semaine pour un entretien après avoir reçu sa lettre de licenciement « pour perte de confiance ».

France 3 vous propose de suivre le déroulement du premier conseil municipal de Saint-Etienne depuis les premières révélations du site Mediapart. L'affaire mettant en cause le maire de Saint-Etienne et plusieurs de ses proches, a débuté le 26 août 2022. Depuis, les appels à la démission se multiplient de toutes parts.