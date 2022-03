Guerre en Ukraine : Les pompiers humanitaires français de St Etienne partent ce mardi pour aider les réfugiés en Pologne

4 bénévoles de l'O.N.G. stéphanoise "Pompiers Humanitaires Français" décollent ce matin de la Loire, direction Cracovie en Pologne. Ils sont envoyés en éclaireurs pour jauger les besoins des réfugiés sur place.

"Médicaments, compresses…" Laure est médecin, Alisson est infirmière, elles finissent le tout dernier inventaire.

Ce mardi matin, elles décollent avec 2 autres bénévoles de l’O.N.G. stéphanoise Pompiers Humanitaires Français pour Cracovie en Pologne.

Ils se rendent dans ce pays voisin de l'Ukraine en éclaireurs, au plus près des réfugiés, victimes de la guerre menée par Vladimir Poutine.

Evaluer les besoins

"Là-bas, nous allons faire le listing de tous les besoins, explique Laure Laure Mayaud

Médecin et bénévole PHF, Et puis, faire remonter pour qu'effectivement on puisse envoyer secondairement tant les besoins humains que matériels vis-à-vis des populations."

A ses côtés, vêtue du même polo bleu marine de l'association, Alisson Gladel, infirmière, complète : "On va emmener plus particulièrement des médicaments pour apaiser les gens. Ce sont des médicaments qui vont permettre d’apaiser l’angoisse de la population. Je pense qu’au niveau choc psychologique, c’est quelque chose de très important. On aura un gros travail à faire là-dessus."

Contexte de guerre

Plus habitué à intervenir auprès de population sinistrée ou blessée dans des catastrophes naturelles, Hubert Roffat est lui aussi bénévole PHF. Sur place, il sera chef de mission.

Une mission assez particulière dans ce contexte de guerre mais qui ne l'effraie pas.

"Cette mission me donne surtout envie parce que je pense qu’elle est pleine de sens. À un moment donné, nos valeurs humaines doivent s’exprimer, aussi dans ce moment-là où on est face à des populations qui sont en grande détresse bien malgré elles." Il poursuit, ému. "Je crois qu’il est de notre rôle d’humain de leur tendre la main."

Plate-forme logistique

Dans la Loire, l'O.N.G. ne restera pas les bras croisés. Une plate-forme logistique de grande ampleur va voir le jour à Sury-le-Comtal. Réunis autour d'une table, les bénévoles écoutent Jérôme Giron, le président et fondateur des Pompiers Humanitaires Français. "En fonction des premiers retours que l’on va avoir de votre part, on sera capable d’envoyer dans de bonnes conditions du matériel. "

"La solidarité qui s’organise est très importante Jérôme Giron

"La solidarité qui s’organise est très importante, vraiment importante, insiste-t-il. "Nous, on le ressent vraiment par rapport à d’autres événements. Le dimensionnement que l’on souhaite mettre en place avec cette chaîne logistique est à la mesure de cet élan de solidarité : exceptionnel."

Des dons ont également possibles sur le site de Pompiers Humanitaires Français.