Neige : 50 000 clients privés d'électricité en Isère, Savoie et Haute-Savoie

Un épisode neigeux touche actuellement nos territoires et prive 50 000 clients d'électricité ⚡ : 35 000 en #HauteSavoie, 9 000 en #Isère et 6 000 en #Savoie #Neige 🌨 pic.twitter.com/6GvULwEJmM — Enedis Alpes (@enedis_alpes) 4 avril 2019

⚠ Nous rappelons les consignes de #sécurité : ne jamais s'approcher des lignes électriques tombées au sol ⛔ et signalez-nous toute situation dangereuse 📲 #Neige pic.twitter.com/EV58kYNpG4 — Enedis Alpes (@enedis_alpes) 4 avril 2019

La neige est tombée à gros flocons dans les départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie dans la nuit de mercredi 3 à jeudi 4 avril. Un épisode neigeux inattendu qui a provoqué, notamment à cause des chutes d’arbres.A 9h ce jeudi,, annonce Enedis. Dans le détail, ils sont 35 000 en Haute-Savoie, 9 000 en Isère et 6 000 en Savoie. Alors que la neige continue à tomber, notamment en altitude, les techniciens sont en cours d’intervention pour"Nos techniciens Enedis ainsi que des entreprises spécialisées sont mobilisés depuis les premières heures de la crise et", assure le fournisseur d'électricité. L’accès au réseau des équipes d’intervention est rendu particulièrement difficile en raison des fortes chutes de neige et des routes impraticables,avant un retour à la normale.Enedis rappelle qu'il ne fauttombées au sol ou toucher à un objet en contact avec une ligne. Pour votre sécurité, respectez les zones balisées près des zones d'intervention. Si vous êtes témoin d'un incident sur le réseau, signalez-leur au